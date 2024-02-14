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Могутній слемданк "Короля" після передачі оборонця "Лейкерс" із-за спини: момент дня в НБА

Фото: Леброн Джеймс набрав 25 очок проти "Пістонз" (hudsonvalley360.com)
Автор: Антон Федорців

Універсальний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Лідер "озерників" підкорив епізодом у стартовій чверті протистояння з "Детройтом". У швидкій атаці каліфорнійців він отримав вишукану передачу Рівза на хід і в силовій манері вгатив згори.

Стараннями Джеймса та компанії "Лейкерс" здобули впевнену домашню перемогу (125:111). "Лос-Анджелес" закріпився на 9-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Детройт" – безумовний аутсайдер на Сході.

Сам Леброн ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 25 очок, зробив 1 підбирання і віддав 8 передач. У складі "Пістонз" найбільше набрав новачок сезону Осар Томпсон (19 пунктів).

 

 

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу Сент-Вінсент – Сент-Мері. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном 2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Прізвище Джеймса пов'язують з імовірною появою франшизи в Лас-Вегасі.

До слова, напередодні оборонець "Г'юстона" Холідей очолив підбірку моментів із данком після перехоплення.

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НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол