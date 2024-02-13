Оборонець "Г'юстона" виконав данк в оточенні опонентів після перехоплення: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець підкорив моментом у на старті фінальної чверті протистояння з "Нью-Йорком". Він заволодів м'ячем у центрі майданчика, пройшов уперед і в боротьбі з Богдановічем і Хартом поклав однією правою згори.

Стараннями Холідея та інших "Рокетс" зуміли дотиснути "Нікс" (105:103). "Г'юстон" трохи підтягнувся до чільної десятки Західної конференції НБА. Натомість "Нью-Йорк" залишився на 4-й сходинці на Сході.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон. Він набрав 27 очок, зробив 4 підбирання і віддав 7 передач. Натомість Холідей поклав у скарбничку "Рокетс" 18 пунктів.

Хто такий Аарон Холідей

Уродженець Луїзіани, на студентському рівні виступав за "Брюїнз" Університету Каліфорнії. На драфті НБА-2018 обраний "Індіаною" під 23-м номером.

У складі "Пейсерс" провів три сезони. Перед кампанією 2021/22 був обміняний у "Вашингтон", а посеред сезону опинився у "Фініксі". Минулий баскетбольний рік провів у лавах "Атланти". Влітку торік уклав контракт із "Г'юстоном".

Виріс у баскетбольній сім'ї. Його брати Джастін і Джру виступають під егідою асоціації за "Денвер" і "Бостон" відповідно.