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Могутній слемданк дебютанта сезону з "Шарлотта" засмутив "Бруклін": момент дня в НБА

Шарлотт, Неділя 10 березня 2024 11:30
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Могутній слемданк дебютанта сезону з "Шарлотта" засмутив "Бруклін": момент дня в НБА Фото: Брендон Міллер у вільному польоті на рідній арені (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Шарлотт Горнетс" Брендон Міллер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Першорічник "Горнетс" підкорив епізодом перед великою перервою у протистоянні з "Брукліном". Він отримав вчасну передачу Бертанса на хід і в гордій самотності в силовій манері однією рукою вгатив згори.

Стараннями Міллера та інших "Шарлотт" відсвяткував домашню перемогу (110:99). Утім, "Горнетс" залишилися на 13-й сходинці Східної конференції НБА з примарними шансами на плей-офф. Натомість "Нетс" – перша непрохідна команда Сходу.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Брукліна" Кемерон Томас. Він набрав 31 очко, зробив 1 підбирання і віддав 2 передачі. Тим часом Міллер поклав у скарбничку "Шарлотта" 23 пункти.

Хто такий Брендон Міллер

Уродженець Нешвілла, на студентському рівні виступав за "Алабаму Крімсон Тайд". Обраний "Шарлоттом" під другим номером драфту НБА-2023.

Дебютував на рівні асоціації наприкінці жовтня. Персональний рекорд результативності встановив у лютому, набравши 35 очок проти "Індіани". Середні цифри в прем'єрному сезоні – 16.9 очок, 4.2 підбирання, 2.3 передачі та 0.9 перехоплень за майже 32 хвилини ув грі.

Виріс у спортивній сім'ї. Батько грав в американський футбол у коледжі, а старший брат займався баскетболом. Взимку 2023-го потрапив у скандал зі смертельним використанням зброї його другом, але відбувся переляком.

До слова, напередодні оборонець "Г'юстона" Грін очолив хіт-парад моментів із данком після перехоплення.

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