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Могучий слэм-данк дебютанта сезона из "Шарлотта" огорчил "Бруклин": момент дня в НБА

Шарлотт, Воскресенье 10 марта 2024 11:30
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Могучий слэм-данк дебютанта сезона из "Шарлотта" огорчил "Бруклин": момент дня в НБА Фото: Брэндон Миллер в свободном полете на родной арене (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Шарлотт Хорнетс" Брэндон Миллер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Первогодник "Хорнетс" покорил эпизодом перед большим перерывом в противостоянии с "Бруклином". Он получил своевременную передачу Бертанса на ход и в гордом одиночестве в силовой манере одной рукой вонзил сверху.

Стараниями Миллера и других "Шарлотт" отпраздновал домашнюю победу (110:99). Впрочем, "Хорнетс" остались на 13-й строчке Восточной конференции НБА с призрачными шансами на плей-офф. В свою очередь "Нетс" – первая непроходная команда Востока.

Самым результативным на паркете стал защитник "Бруклина" Кэмерон Томас. Он набрал 31 очко, сделал 1 подбор и отдал 2 передачи. Тем временем Миллер положил в копилку "Шарлотта" 23 пункта.

Кто такой Брэндон Миллер

Уроженец Нэшвилла, на студенческом уровне выступал за "Алабаму Кримсон Тайд". Выбран "Шарлоттом" под вторым номером драфта НБА-2023.

Дебютировал на уровне ассоциации в конце октября. Персональный рекорд результативности установил в феврале, набрав 35 очков против "Индианы". Средние цифры в премьерном сезоне – 16.9 очков, 4.2 подбора, 2.3 передачи и 0.9 перехватов за почти 32 минуты в игре.

Вырос в спортивной семье. Отец играл в американский футбол в колледже, а старший брат занимался баскетболом. Зимой 2023-го попал в скандал со смертельным использованием оружия его другом, но отделался испугом.

К слову, накануне защитник "Хьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов с данком после перехвата.

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