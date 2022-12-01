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Могутній данк юного оборонця "Портленда" не врятував матч із "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Зусиль Шейдона Шарпа виявилося замало для перемоги (facebook.com/trailblazers)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найвидовищніших миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Портленд Трейл Блейзерс" Шейдон Шарп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Дебютант сезону ефектно зіграв під завісу другої чверті виїзного поєдинку проти "Лос-Анджелес Лейкерс". 19-річний канадець зіграв на підбиранні після невдалої спроби партнера та вгатив м'яч у кільце згори, скоротивши відставання "Портленда" до мінімуму.

Однак, у другій половині зустрічі гра орегонців геть розклеїлася. Вони не змогли підтримувати темп каліфорнійців і зазнали поразки з великим рахунком – 109:128. Наразі обидві команди перебувають за межами плей-офф Західної конференції НБА.

Сам Шарп провів загалом непоганий поєдинок. Він набрав 16 очок і зробив 3 підбирання при одній втраті. На паркеті канадець пробув майже 28 хвилин.

Хто такий Шейдон Шарп

Уродженець провінції Онтаріо, вихованець Християнської школи міста мрії у Глендейлі (штат Арізона). Обраний під 7-м номером на цьогорічному драфті НБА.

1 липня підписав контракт новачка з "Портлендом". У Літній лізі дебютував за тиждень, але зазнав травми плеча та пропустив решту передсезонної підготовки. У матчі асоціації вперше з'явився на паркеті 4 жовтня.

Наразі найрезультативніший поєдинок провів 18 листопада проти "Брукліна", коли набрав 20 пунктів. У 2019 році Шарп завоював "срібло" на FIBA Americas U-16 у складі збірної Канади.

До слова, напередодні форвард "Нікс" Рендл очолив хіт-парад моментів дня зі слемданком проти "Детройта".

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