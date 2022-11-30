Форвард "Нікс" оформив данк із насмішкою над "Детройтом": момент дня в НБА

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Нью-Йорк Нікс" Джуліус Рендл. Він неабияк доклався до перемоги над "Детройт Пістонс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Найпам'ятніший епізод за участі американця стався у середині третьої чверті. Форвард "Нікс" отримав передачу Брансона на вході до "фарби" та виконав ефектний слемданк. А потім ще й сказав кілька "приємних" слів Айзею Стюарту.

Для Рендла поєдинок загалом виявився вдалим. Він став найрезультативнішим на паркеті. За майже 31 хвилину важкий форвард встиг набрати 36 пунктів, зробив 7 підбирань і віддав 5 передач.

"Нью-Йорк" стараннями Рендла та компанії здобув надупевнену перемогу (140:110). Успіх у Детройті дозволив "Нікс" зрівнятися за відсотком перемог із "Маямі" – останньою командою Східної конференції НБА, що наразі проходить до плей-офф.

Хто такий Джуліус Рендл

Уродженець Техасу, обраний під 7-м номером драфту асоціації в 2014 році.

На студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". У НБА дебютував у складі "Лос-Анджелес Лейкерс", за яких провів три повні сезони. Каліфорнійці у 2018-му не підтвердили останній рік контракту Рендла, тож він опинився у "Нью-Орлеані".

До лав "Нікс" важкий форвард перебрався перед сезоном 2019/20. Середні цифри Рендла в нинішній кампанії – 21.3 очко, 8.6 підбирань, 3.4 передачі, 0.8 перехоплень.