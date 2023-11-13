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Могутній данк однією рукою оборонця "Міннесоти" після сольного проходу: момент дня в НБА

Фото: Ентоні Едвардс став лідером "Міннесоти" (abc7news.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

22-річний американець підкорив епізодом у третій чверті протистояння з "Голден Стейтом". Він змістився від лівого краю під щит і з-під Шаріча однією правою поклав м'яч згори.

Стараннями Едвардса та інших "Тімбервулвз" здобули впевнену перемогу на виїзді (116:110). Обидві команди зберегли позиції в топ-6 Західної конференції НБА. Рекорд "Міннесоти" – 7 перемог, 2 поразки.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Ворріорз" Стеф Каррі. Він набрав 38 пунктів. Натомість Едвардс набрав найбільше в складі "Міннесоти" (33 очки).

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець Джорджії, у дитинстві змінив американський футбол на баскетбол. На студентському рівні захищав кольори "Джорджії Бульдогс".

Обраний "Міннесотою" під першим номером драфту НБА-2020. Дебютував у складі "Тімбервулвз" у грудні того ж року, набравши 15 пунктів із лави запасних. Став новачком року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Цьогоріч уперше потрапив у ростер Матчу всіх зірок.

Узяв 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли в 2015 році. Опікунами Едвардса тоді стали брат і сестра. У коледжі вивчав маркетинг.

До слова, напередодні дует лідерів "Бостона" очолив хіт-парад моментів із аллей-упом проти "Торонто".

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НБАБаскетбол