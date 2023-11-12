Лідери "Бостона" розважилися "парашутом" у розгромі "Торонто": момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолили форварди "Бостон Селтікс" Джейсон Тейтум і Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Дует зірок "Селтікс" закріпив уявлення про ідеальне взаєморозуміння у протистоянні з "Торонто". Вони декласували оборону "Рапторз" швидкою атакою у фінальній чверті.

Тейтум на вході в зону атаки крізь руки опонента м'яко накинув Брауну на хід. Той у стрибку впіймав м'яч і ще в польоті відправив його в кошик, "пробивши" сотню очок. Зрештою, підсумкова перевага "Бостона" склала +23.

Тейтум і Браун стали найрезультативнішими на паркеті. Перший набрав 29 пунктів, а другий – 27. Українець Святослав Михайлюк отримав "сміттєві" хвилини, але результативними діями не відзначився, двічі схибивши з-за меж "дуги".

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець штату Джорджія, на студентському рівні виступав за "Каліфорнію Голден Беарз". На драфті НБА-2016 обраний "Бостоном" під третім номером.

Після виступів у Літній лізі асоціації підписав угоду зі "Селтікс". Проводить сьомий поспіль сезон у складі команди та допоміг гранду дістатися до фіналу НБА-2022. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023).

Браун – переконаний вегетаріанець. Його батька Марселлес був професіональним боксером, а кузен Арландус Джейкоб Бує в 2013-2021 рр. виступав на рівні НФЛ на позиції корнербека.