Могут выстрелить в ногу. ГУР перехватило разговор оккупанта об издевательствах в армии РФ

"Здесь у нас командиры отмороженные. Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет", - говорит он.

Солдат даже предполагает, что командиры употребляют запрещенные вещества.

"Я тебе говорю, отмороженные наглухо. Я вообще думаю, что они под каким-то этим.. ЛСД", - добавляет он.