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Могут выстрелить в ногу. ГУР перехватило разговор оккупанта об издевательствах в армии РФ

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Украина, Пятница 29 июля 2022 18:59
Могут выстрелить в ногу. ГУР перехватило разговор оккупанта об издевательствах в армии РФ Фото: в новом перехвате ГУР оккупант признается жене в издевательствах командиров (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские командиры зверски издеваются над своими подчиненными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват ГУР разговора одного из солдат с женой.

"Здесь у нас командиры отмороженные. Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет", - говорит он.

Солдат даже предполагает, что командиры употребляют запрещенные вещества.

"Я тебе говорю, отмороженные наглухо. Я вообще думаю, что они под каким-то этим.. ЛСД", - добавляет он.

Ранее СБУ перехватило разговор, из которого становится понятно, что оккупанты умышленно обстреляли колонию в Еленовке.

Детальнее о трагедии в колонии Еленовки - в материале РБК-Украина.

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