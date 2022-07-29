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Можуть вистрілити у ногу. ГУР перехопило розмову окупанта про знущання в армії РФ

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 18:59
Можуть вистрілити у ногу. ГУР перехопило розмову окупанта про знущання в армії РФ Фото: в новому перехопленні ГУР окупант зізнається дружині у знущаннях командирів (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські командири по-звірячому знущаються з своїх підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення ГУР розмови одного з солдатів із дружиною.

"Тут у нас командири відморожені. Вони можуть тобі в ногу вистрілити. Їм за це нічого не буде", - каже він.

Солдат навіть припускає, що командири вживають заборонені речовини.

"Я тобі кажу, відморожені наглухо. Я взагалі думаю, що вони під якимось цим... ЛСД", - додає він.

Раніше СБУ перехопило розмову, з якої стає зрозуміло, що окупанти навмисне обстріляли колонію в Оленівці.

Детальніше про трагедію в колонії Оленівки – у матеріалі РБК-Україна.

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