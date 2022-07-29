Можуть вистрілити у ногу. ГУР перехопило розмову окупанта про знущання в армії РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення ГУР розмови одного з солдатів із дружиною.

"Тут у нас командири відморожені. Вони можуть тобі в ногу вистрілити. Їм за це нічого не буде", - каже він.

Солдат навіть припускає, що командири вживають заборонені речовини.

"Я тобі кажу, відморожені наглухо. Я взагалі думаю, що вони під якимось цим... ЛСД", - додає він.