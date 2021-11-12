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Могут ли военные открыть огонь в случае прорыва границы мигрантами: объяснение Данилова

Автор: Анна Полисученко

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал миграционный кризис на белорусской границе. Он объяснил, смогут ли военные открыть огонь в случае прорыва украинской границы мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"Во-первых, мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено. Другое дело, что мы должны принять превентивные меры, чтобы этого не произошло", - заявил Данилов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский также прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Огнестрельное оружие - это не инструмент борьбы с миграционным кризисом. Год назад мы имели подобный миграционный кризис с Беларусью, когда хасиды были на границе с Украиной. И это были тысячи людей. И мы с этим справились без использования огнестрельного оружия", - добавил он.

Ранее мы писали, что в Луцке на выходных пройдет совещание с участием министров и послов по поводу мигрантов.

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Алексей ДаниловМиграционный кризис