Могут ли военные открыть огонь в случае прорыва границы мигрантами: объяснение Данилова

"Во-первых, мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено. Другое дело, что мы должны принять превентивные меры, чтобы этого не произошло", - заявил Данилов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский также прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Огнестрельное оружие - это не инструмент борьбы с миграционным кризисом. Год назад мы имели подобный миграционный кризис с Беларусью, когда хасиды были на границе с Украиной. И это были тысячи людей. И мы с этим справились без использования огнестрельного оружия", - добавил он.