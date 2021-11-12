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Чи можуть військові відкрити вогонь у разі прориву кордону мігрантами: пояснення Данилова

Автор: Анна Полисученко

Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував міграційну кризу на білоруському кордоні. Він пояснив, чи зможуть військові відкрити вогонь у разі прориву українського кордону мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"По-перше, ми не можемо відкривати вогонь на поразку. Це категорично заборонено. Інша справа, що ми повинні вжити превентивних заходів, щоб цього не сталося", - заявив Данилов.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський також прокоментував ситуацію, що склалася.

"Вогнепальна зброя - це не інструмент боротьби з міграційною кризою. Рік тому ми мали подібну міграційну кризу з Білоруссю, коли хасиди були на кордоні з Україною. І це були тисячі людей. І ми з цим впоралися без використання вогнепальної зброї", - додав він.

Раніше ми писали, що у Луцьку на вихідних пройде нарада за участю міністрів і послів з приводу мігрантів.

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Олексій ДаніловМіграційна криза