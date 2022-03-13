Могут ли уволить с работы из-за войны: ответы СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Ассоциация ЮрФем разъяснили вопросы, интересующие украинцев относительно работы во время войны. Все трудовые отношения во время военного положения регулируются законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО.

ЕСЛИ Я НЕ ЯВЛЮСЬ НА РАБОТУ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ, МОГУТ ЛИ МЕНЯ УВОЛИТЬ?

В трудовом законодательстве не предусмотрено такого основания для увольнения, как война. Если работник (-ца) не выходят на связь или место пребывания, работодатель это может классифицировать по трем причинам:

"НВ" ("неявка по невыясненным причинам"),

"ДВ" ("другие виды неявок, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями")

или "Д" ("другие причины неявки").

Государственная служба Украины по вопросам труда настоятельно рекомендует не увольнять работников за прогул. Эксперты говорят, что пока известно о рекомендации, но за ее нарушение санкций не предвидится, впрочем отдельные случаи могут оспариваться в суде.

КАК ОФОРМИТЬ СВОЕ ОТСУТСТВИЕ НА РАБОТЕ?

Если работник (-ца) своевременно сообщила о местопребывании, работодатель может предложить следующие действия:

а) взять один из отпусков, предусмотренных законодательством;

Кстати, в коллективных договорах, соглашениях и трудовых договорах могут устанавливаться другие виды отпусков. Следовательно, следует проанализировать еще внутренние нормативно-правовые акты работодателя относительно других гарантий в случае наступления чрезвычайных обстоятельств или военного положения.

б) оформить дистанционную работу; работодатель может предложить вам дистанционную или надомную работу или гибкий режим рабочего времени.

в) если же работник (-ца) подлежат мобилизации, то Закон гарантирует сохранение рабочего места и среднего заработка.

ЧТО ТАКОЕ УДАЛЕННАЯ И НАДОМНАЯ РАБОТА?

Удаленная работа - это форма организации труда, когда человек работает вне офиса с использованием информационно-коммуникационных технологий. В таком случае работник самостоятельно определяет рабочее место и несет ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труда.

Надомная работа - форма организации труда, при которой работу выполняет работник по месту его жительства или в других помещениях, где будет имеющийся доступ ко всему для выполнения работы вне производственных или рабочих помещений владельца предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа.

ЧТО ТАКОЕ ГИБКИЙ РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ?

Гибкий режим рабочего времени - это форма организации труда, по которой допускается установление иного режима работы, чем указанный в правилах внутреннего трудового распорядка. Здесь главное - соблюдать норму продолжительности рабочего времени.

Работодатель должен убедиться, что порученную работу работник сможет безопасно выполнять дома, работник имеет надлежащее оборудование и инструмент для безопасной работы, соответствующие защитные средства и устройства. Если работник имеет инвалидность, работодатель должен позаботиться об обустройстве рабочего места, а также принять меры по обеспечению физического и психологического здоровья работников.

Применение гибкого режима рабочего времени не влияет на нормирование и оплату труда работников, порядок начисления и размер доплат, премий, не предоставляет льгот при исчислении стажа работы и тому подобное.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ТИПЫ ГИБКОГО РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ?

гибкий рабочий день - это день, во время которого дневная норма времени должна быть полностью отработана за день;

гибкая рабочая неделя - это неделя, во время которой недельная норма рабочего времени должна быть отработана полностью в течение недели;

гибкий рабочий месяц - это месяц, во время которого установленная норма рабочего времени должна быть полностью отработана в течение учетного месяца.

В условиях гибкого режима рабочего времени продолжительность смены не может превышать 12 часов в сутки. Максимальная суммарная продолжительность рабочего времени в сутки для женщин с детьми должна не превышать 10 часов.

На время вооруженной агрессии, гибкий режим рабочего времени может устанавливаться распоряжением собственника или уполномоченного им органа. Работник должен ознакомиться с документом в течение двух дней со дня его принятия, но до введения гибкого режима рабочего времени. В таком случае нормы относительно существенного изменения условий труда не применяются.