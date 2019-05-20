Когда могут состояться досрочные парламентские выборы: дата

Парламентские выборы 2019 в Украине пройдут досрочно. На церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Подробнее о том, когда состоятся внеочередные выборы в парламент - в материале РБК-Украина.

Выборы в Верховную раду 2019: дата

Во время выступления в зале парламента 20 мая, сразу же после вступления в полномочия, новый глава государства заявил о том, что распускает Раду.

В соответствии со ст. 77 Конституции Украины, в случае досрочного прекращения полномочий Верховной рады, внеочередные выборы должны состояться в период 60 дней после публикации решения о роспуске парламента.

Таким образом, дата выборов в Верховную раду IX созыва может быть назначена на 14 июля 2019 года. Это произойдет в том случае, если соответствующий указ будет подписан Зеленским 20 мая. И уже со следующего дня в Украине стартует избирательный процесс. Если же указ будет опубликован 21 мая, то выборы в Раду могут состояться 21 июля.

Согласно Конституции, президент обладает правом роспуска Верховной рады и назначения внеочередных выборов, однако не позднее, чем за полгода до окончания ее законных полномочий (парламент 8-го созыва начал свою работу 27 ноября 2014 года, т.е. последний возможный срок роспуска был 27 мая 2019 года).

Стоит отметить, что по законодательству, очередные выборы в парламент Украины должны были состояться осенью 2019 года - в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Однако, в связи с заявлением новоизбранного президента, выборы в Раду пройдут уже через два месяца.

Принятию решения о роспуске ВР предшествовал и распад парламентского большинства с выходом из коалиции фракции "Народный фронт". 17 мая спикер парламента Андрей Парубий сообщил о прекращении деятельности коалиции фракций "Европейская Украина".

Парламентские выборы в Украине

Верховная рада Украины является законодательным органом власти, в состав которого входят 450 народных депутатов, избираемых путем всеобщего тайного голосования граждан.

Выборы в парламент проходят каждые пять лет по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Половина депутатов избирается в многомандатном избирательном округе по спискам от партий, еще половина - по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах.

С момента получения независимости, парламентские выборы в Украине проходили 7 раз.

Предыдущие выборы в Верховную раду в 2014 году также были досрочными. Поводом к их проведению стал распад коалиции. 24 августа 2014 года, президент Петр Порошенко объявил о прекращении полномочий парламента и проведении внеочередных выборов 26 октября.

В выборах участвовало 29 политических партий. Явка избирателей оказалась рекордно низкой и составила 52,42%.

По итогам голосования, в Верховную раду прошло 6 партий, преодолев 5% барьер голосов избирателей:

"Народный фронт" во главе с Арсением Яценюком (22,14% голосов и 82 места в парламенте)

Блок Петра Порошенко во главе с Юрием Луценко (21,82% и 132 места)

"Самопомич" во главе с Андреем Садовым (10,97% и 33 места)

"Оппозиционный блок" во главе с Юрием Бойко (9,43% и 29 мест)

Радикальная партия во главе с Олегом Ляшко (7,44% и 22 места)

"Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко (5,68% и 19 мест).

В первый день работы парламента VIII созыва (27 ноября 2014 года) была создана коалиция "Европейская Украина", в состав которой вошли 302 депутата из фракций "Народный фронт", БПП, "Самопомич", Радикальная партия, "Батькивщина".