Могут разрушить финансовую систему: Центробанк Индии назвал криптовалюты пирамидой

Приводя доводы в пользу запрета криптовалют Раби Санкар заявил, что цифровые деньги даже хуже, чем "схемы Понци" (финансовая пирамида итальянца Чарльза Понци - ред.), и угрожают суверенитету страны. Представитель Центробанка добавил, что криптотехнологии созданы для уклонения от государственного контроля и специально разработаны для обхода регулируемой финансовой системы.

"Криптовалюты не подходят под определение денежной единицы, актива или товара, у них нет денежных потоков, собственной ценности", - заявил Санкар.

По его словам, торговля криптовалютами может разрушить валютную, банковские системы страны, а также лишить правительства возможности контролировать экономику. Он добавил, что этих доводов достаточно, чтобы держать цифровые деньги подальше от официальной финансовой системы.

"Запрет криптовалют, пожалуй, является наиболее целесообразным выбором для Индии", - резюмировал Санкар.