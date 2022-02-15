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Можуть зруйнувати фінансову систему: Центробанк Індії назвав криптовалюти пірамідою

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови Резервного банку Індії Рабі Санкар назвав криптовалюти фінансовою пірамідою. За його словами, торгівля цифровими грошима може позбавити уряд країни механізмів контролю над економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Наводячи докази на користь заборони криптовалют Рабі Санкар заявив, що цифрові гроші навіть гірші, ніж "схеми Понці" (фінансова піраміда італійця Чарльза Понці - ред.), і загрожують суверенітету країни. Представник Центробанку додав, що криптотехнології створені для ухилення від державного контролю та спеціально розроблені для обходу регульованої фінансової системи.

"Криптовалюти не підходять під визначення грошової одиниці, активу або товару, у них немає грошових потоків, власної цінності", - заявив Санкар.

За його словами, торгівля криптовалютами може зруйнувати валютну, банківські системи країни, а також позбавити уряду можливості контролювати економіку. Він додав, що цих доводів достатньо, щоб тримати цифрові гроші подалі від офіційної фінансової системи.

"Заборона криптовалют, мабуть, є найбільш доцільним вибором для Індії", - резюмував Санкар.

Нагадаємо, в листопаді 20202 року в парламент Індії внесли законопроєкт про заборону всіх приватних криптовалют і створенні національної цифрової валюти.

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