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Могут ли переселенцы из Крыма получить выплаты: ответ Минреинтеграции

Фото: переселенцы из Крыма могут рассчитывать на помощь от государства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Переселенцы из Крыма и Севастополя могут рассчитывать на денежную помощь от украинского правительства наравне с другими внутренне перемещенными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минреинтеграции.

На денежную помощь от государства могут рассчитывать граждане, переместившиеся:

  • с временно оккупированных территорий (в частности, ВОТ АР Крым и город Севастополь);
  • из территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке).

Также помощь от государства могут получить граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии РФ и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.

Если у вас возникают вопросы выплат или проблемы с ними, обращайтесь в Минреинтеграцию по номерам:

  • 15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;
  • +38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и с ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
  • +38 (066) 813 62 39 – горячая линия уполномоченного по ВПЛ.

Напомним, ранее мы писали, как и кто может получить выплаты от международных организаций в Украине.

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КрымВнутренне перемещенные лица