Могут ли переселенцы из Крыма получить выплаты: ответ Минреинтеграции

Переселенцы из Крыма и Севастополя могут рассчитывать на денежную помощь от украинского правительства наравне с другими внутренне перемещенными лицами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минреинтеграции.
На денежную помощь от государства могут рассчитывать граждане, переместившиеся:
Также помощь от государства могут получить граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии РФ и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.
Если у вас возникают вопросы выплат или проблемы с ними, обращайтесь в Минреинтеграцию по номерам:
Напомним, ранее мы писали, как и кто может получить выплаты от международных организаций в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.