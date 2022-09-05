Чи можуть переселенці з Криму отримати виплати: відповідь Мінреінтеграції

Переселенці з Криму і Севастополя можуть розраховувати на грошову допомогу від українського уряду нарівні з іншими внутрішньо переміщеними особами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мінреінтеграції.
На грошову допомогу від держави можуть розраховувати громадяни, які:
Також допомогу від держави можуть отримати громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання в результаті пошкодження через збройну агресію РФ і ті, хто подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.
Якщо у вас виникають питання виплат або проблеми з ними, звертайтеся до Мінреінтеграції за номерами:
Нагадаємо, раніше ми писали, як і хто може отримати виплати від міжнародних організацій в Україні.
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