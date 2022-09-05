Чи можуть переселенці з Криму отримати виплати: відповідь Мінреінтеграції

На грошову допомогу від держави можуть розраховувати громадяни, які:

з тимчасово окупованих територій (зокрема, АР Крим та місто Севастополь);

територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають в оточенні (блокуванні).

Також допомогу від держави можуть отримати громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання в результаті пошкодження через збройну агресію РФ і ті, хто подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.

Якщо у вас виникають питання виплат або проблеми з ними, звертайтеся до Мінреінтеграції за номерами: