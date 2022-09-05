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Чи можуть переселенці з Криму отримати виплати: відповідь Мінреінтеграції

Фото: переселенці з Криму можуть розраховувати на допомогу від держави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Переселенці з Криму і Севастополя можуть розраховувати на грошову допомогу від українського уряду нарівні з іншими внутрішньо переміщеними особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мінреінтеграції.

На грошову допомогу від держави можуть розраховувати громадяни, які:

  • з тимчасово окупованих територій (зокрема, АР Крим та місто Севастополь);
  • територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають в оточенні (блокуванні).

Також допомогу від держави можуть отримати громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання в результаті пошкодження через збройну агресію РФ і ті, хто подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.

Якщо у вас виникають питання виплат або проблеми з ними, звертайтеся до Мінреінтеграції за номерами:

  • 15-48 - цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
  • + 38 (096) 078 84 33 - гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / Telegram / Viber;
  • + 38 (066) 813 62 39 - гаряча лінія уповноваженого з ВПО.

Нагадаємо, раніше ми писали, як і хто може отримати виплати від міжнародних організацій в Україні.

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КримВнутрішньо переміщені особи