ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Могли сделать больше. Трасс призвала Британию передать Украине истребители

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 14:23
Могли сделать больше. Трасс призвала Британию передать Украине истребители Фото: Лиз Трасс, бывший премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс считает, что ее страна могла сделать больше для того, чтобы противостоять России еще до ее вторжения на территорию Украины. Призывала передать ВСУ истребители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Во время выступления в Плате общин Трасс призвала парламентариев не медлить с военной помощью Украине.

"Мы были самодоволены свободой и демократией после холодной войны. Нам сказали, что это конец истории, что свобода и демократия гарантированы, и что мы можем продолжать жить своей жизнью, не беспокоясь о том, что может произойти", - заявила Трасс.

Бывший премьер заявила, что Британия должна сделать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее выиграла войну, в частности, передать украинским воинам истребители.

По мнению Трасс, российский диктатор Владимир Путин принял решение о вторжении из-за того, что не верил в противодействие со стороны Запада.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, Италия пока не поднимала вопрос о передаче Украине истребителей. В то же время такой шаг маловероятен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Великобритания
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку