Могли сделать больше. Трасс призвала Британию передать Украине истребители

Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс считает, что ее страна могла сделать больше для того, чтобы противостоять России еще до ее вторжения на территорию Украины. Призывала передать ВСУ истребители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Во время выступления в Плате общин Трасс призвала парламентариев не медлить с военной помощью Украине.

"Мы были самодоволены свободой и демократией после холодной войны. Нам сказали, что это конец истории, что свобода и демократия гарантированы, и что мы можем продолжать жить своей жизнью, не беспокоясь о том, что может произойти", - заявила Трасс.

Бывший премьер заявила, что Британия должна сделать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее выиграла войну, в частности, передать украинским воинам истребители.

По мнению Трасс, российский диктатор Владимир Путин принял решение о вторжении из-за того, что не верил в противодействие со стороны Запада.