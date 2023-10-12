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Могли "зливати" дані ФСБ. Нідерланди перевіряють російський сервіс таксі Yango

Фото: Нідерланди перевіряють російський сервіс таксі Yango (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Нідерланди розпочали перевірку російського мобільного додатку на виклик таксі Yango у зв'язку з можливою передачею даних європейських клієнтів ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сервіс таксі Yango є частиною російської компанії "Яндекс". Останніми днями він зіткнувся з розслідуванням відповідно до правил захисту даних Євросоюзу.

Влада висловила занепокоєння щодо ризиків, пов'язаних із спірним законом, що набрав чинності 1 вересня, згідно з яким владі РФ надається доступ до даних, оброблених операторами таксі.

"Ми можемо підтвердити, що ми розпочали розслідування щодо Yango", – сказав представник нідерландського органу захисту даних у повідомленні виданню.

Санкції проти "Яндекса"

Раніше Національне агентство із запобігання корупції України внесло низку дочірніх компаній Yandex до переліку кандидатів на санкції. Повідомляється, що послуги Yandex працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють з ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів.

Також ми писали, що регулятор захисту даних Фінляндії раніше запровадив заборону російській технологічній групі Yandex та її партнеру Ridetech на передачу в Росію особистих даних клієнтів програми "Яндекса" для замовлення поїздок Yango.

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