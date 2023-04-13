Могли зірвати опалювальний сезон в Дніпрі. Викрито схему розкрадання коштів "Нафтогазу"

"Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ "НАК "Нафтогаз України". Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на у Дніпропетровській області у 2020-2021 роках", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у 2020 році ця компанія з Києва уклала угоду з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпра та області.

"Попри умови договору, у середині лютого 2021 року ця столична компанія повністю припинила поставки блакитного палива в регіон", - додали в СБУ.

Як зазначили у відомстві, у ситуацію втрутилася держава, оскільки гарантом безперебійного теплопостачання населенню є уряд України. Таким чином, газ для опалення Дніпропетровської області брали із ресурсу "Нафтогазу".

"Втім, АТ "НАК "Нафтогаз України" не отримало за це кошти. Внаслідок використання приватною компанією з Києва недостовірних відомостей в офіційних документах, усі гроші від теплогенеруючого підприємства Дніпропетровської області пішли на рахунки столичної компанії", - розповіли в службі, як працювала схема.

Пізніше посадовці цієї структури легалізували кошти через підконтрольні комерційні структури.

Також задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, СБУ викрила в Києві шахраїв, які допомагали громадянам РФ "працевлаштуватися" у країнах ЄС. До афери причетне керівництво одного із столичних громадських об'єднань.

Також у Львові правоохоронці викрили корупційну схему, яку організували посадовці держпідприємства Міністерства оборони України. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на півмільйона гривень щомісяця.