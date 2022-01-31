Могли вызвать экологическую катастрофу регионального масштаба: СБУ разоблачила предпринимателей

По данным следствия, бизнесмены наживались на средствах, которые были выделены на реконструкцию объекта критической инфраструктуры. Они украли около 3 млн гривен на переоборудование системы водоснабжения города. Вместо сертифицированного оборудования они использовали некачественные системы неизвестного происхождения. Его уже установили, но не ввели в эксплуатацию. Решается вопрос его замены.

"В 2018 году фирма-подрядчик выиграла тендер на переоборудование системы водоснабжения и водоочистки города на 63 млн гривен. Договор предусматривал выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений и строительству цеха механического обезвоживания", - говорится в сообщении.

Отмечают, что своими действиями злоумышленники поставили под угрозу бесперебойное снабжение питьевой водой жителей Кропивницкого и экобезопасность региона. В случае неисправности, оборудование могло бы привести к загрязнению водных объектов, которые обеспечивают население города питьевой водой.