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Могли вызвать экологическую катастрофу регионального масштаба: СБУ разоблачила предпринимателей

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ в Кропивницком разоблачили предпринимателей, которые занимались хищением государственных средств. Также они могли стать причиной экологической катастрофы регионального масштаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, бизнесмены наживались на средствах, которые были выделены на реконструкцию объекта критической инфраструктуры. Они украли около 3 млн гривен на переоборудование системы водоснабжения города. Вместо сертифицированного оборудования они использовали некачественные системы неизвестного происхождения. Его уже установили, но не ввели в эксплуатацию. Решается вопрос его замены.

"В 2018 году фирма-подрядчик выиграла тендер на переоборудование системы водоснабжения и водоочистки города на 63 млн гривен. Договор предусматривал выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений и строительству цеха механического обезвоживания", - говорится в сообщении.

Отмечают, что своими действиями злоумышленники поставили под угрозу бесперебойное снабжение питьевой водой жителей Кропивницкого и экобезопасность региона. В случае неисправности, оборудование могло бы привести к загрязнению водных объектов, которые обеспечивают население города питьевой водой.

Фото: предприниматели в Кропивницком едва не устроили экологическую катастрофу (ssu.gov.ua)

Напомним, в Кировоградской области правоохранители разоблачили злоумышленников на хищении государственных средств. Они наживались на дорожно-ремонтных работах.

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КропивницкийЭкологическая катастрофа