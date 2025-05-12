Могли працювати на Росію. У Польщі двох українців підозрюють у підпалі ТЦ у Варшаві

"Під час розслідування отримано докази, які дають змогу встановити, що пожежа виникла внаслідок підпалу, вчиненого членами організованої злочинної групи, що діяла в інтересах спецслужб Російської Федерації", - ідеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронці уточнюють, що ця ж злочинна група відповідальна за підпал магазину IKEA 9 травня 2024 року у Вільнюсі (Литва).

До складу злочинної групи, зокрема, входили два українці - Данило Б. (2006 року народження) та Олександр В. (1975 року народження).

Прокуратура встановила, що Олександр перебуває на території РФ, він давав вказівки Данилу. Молодий громадянин України 12 травня прибув до ТЦ Marywilska, зняв на відео пожежу і роботу рятувальників. Після цього він надіслав відео Олександру, щоб його опублікували російські пропагандистські сайти.

Данилу Б. висунули звинувачення в участі у злочинній групі, а також у скоєнні теракту в інтересах російської розвідки.

Олександру В. також підготовлено обвинувачення, включно з участю в терористичній групі та диверсійними діями на користь Служби зовнішньої розвідки РФ. Зараз він перебуває в Росії, його шукають, і суд у Польщі видав ордер на арешт.