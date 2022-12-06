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Могли дістатись ДРГ. Під Києвом працював цех, де штампували "липові" перепустки в ОП і Раду

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 10:39
Могли дістатись ДРГ. Під Києвом працював цех, де штампували "липові" перепустки в ОП і Раду Фото: мешканець Обухова виробляв та продавав підроблені перепустки в ОП та Раду (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканець Обухова (Київська область) виготовляв та продавав підроблені перепустки посвідчень різних держустанов. В арсеналі чоловіка були посвідчення СБУ, МВС, ДБР, Ради та навіть Офісу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Мешканець м. Обухів Київської області налагодив схему виготовлення та збуту підроблених перепусток і посвідчень різних державних установ - Верховної Ради України, Офісу Президента України, СБУ, Офісу Генерального прокурора, ДБР, МВС", - йдеться в повідомленні.

Могли дістатись ДРГ. Під Києвом працював цех, де штампували &quot;липові&quot; перепустки в ОП і Раду

Вартість таких "документів" складала від 50 до 500 доларів США. Підроблені документи анонімно надсилалися замовникам.

"Вони могли використовуватися ворожими ДРГ для безперешкодного проїзду по території України. Транспортні засоби могли звільнятися від перевірок правоохоронцями", - додають в Офісі.

Щоб його не викрили, чоловік використовував анонімні акаунти в соцмережах. Грошову винагороду він отримував на криптогаманці та «"підставні" банківські картки. За попередніми даними він виготовив та збув понад 2 тисяч фальшивих перепусток.

Як розповіли в СБУ, серед встановлених клієнтів були мешканці прифронтових районів Херсонської, Харківської та Донецької областей.

За даними слідства, оборудку організував працівник проектної організації в Обухові. Для серійного виготовлення підробок використовував спеціалізовану комп’ютерну техніку установи.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в офісі компанії, де він виготовляв підроблені документи, правоохоронці виявили:

  • партію фальшивих перепусток і посвідчень;
  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки, на які надходила оплата за "послуги".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у підробленні документів та обрання запобіжного заходу (ст. 358 КК України).

Як повідомлялося, правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему на Житомирській митниці. Вона завдала шкоди державі на 40 млн. гривень.

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Служба безпеки України
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