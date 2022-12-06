Могли достаться ДРГ. Под Киевом работал цех, где штамповали "липовые" пропуска в ОП и Раду

Житель Обухова (Киевская область) производил и продавал поддельные пропуска удостоверений различных госучреждений. В арсенале мужчины были удостоверения СБУ, МВД, ДБР, Рады и даже Офиса президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Житель г. Обухов Киевской области наладил схему изготовления и сбыта поддельных пропусков и удостоверений различных государственных учреждений – Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, СБУ, Офиса Генерального прокурора, ГБР, МВД", - говорится в сообщении.

Стоимость таких "документов" составляла от 50 до 500 долларов. Поддельные документы анонимно присылались заказчикам.

"Они могли использоваться враждебными ДРГ для беспрепятственного проезда по территории Украины. Транспортные средства могли освобождаться от проверок правоохранителями", - добавляют в Офисе.

Чтобы его не разоблачили, мужчина использовал анонимные аккаунты в соцсетях. Денежное вознаграждение он получал на криптогаманке и "подставные" банковские карты. По предварительным данным, он изготовил и сбыл более 2 тысяч фальшивых пропусков.

Как рассказали в СБУ, среди установленных клиентов находились жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей.

По данным следствия, сделку организовал работник проектной организации в Обухове. Для серийного изготовления подделок использовали специализированную компьютерную технику учреждения.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в офисе компании, где он производил поддельные документы, правоохранители обнаружили:

партию фальшивых пропусков и удостоверений;

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, на которые поступала оплата за услуги.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в подделке документов и избрании меры пресечения (ст. 358 УК Украины).