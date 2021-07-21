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Могла бути бомба. Поліція знешкодила виявлену в аеропорту Львова сумку

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Середа 21 липня 2021 12:41
Могла бути бомба. Поліція знешкодила виявлену в аеропорту Львова сумку Фото: в аеропорту Львова знешкодили сумку, в якій могла бути бомба (lv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В аеропорту Львова знайшли сумку, в якій могла бути вибухівка. Її ліквідували за допомогою спеціального робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Зранку співробітники аеропорту виявили підозрілу сумку та викликали правоохоронців. Було евакуйовано понад 300 працівників та пасажирів.

Поліцейські обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

"Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, спеціалісти-вибухотехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки та використовуючи спецобладнання, вивезли та знешкодили за межами приміщення аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, вибухівки у сумці не виявлено. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Фото: ситуація в аеропорту (lv.npu.gov.ua)

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