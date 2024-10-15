Могилянці - 409 років: як один із найпрестижніших університетів впроваджує інновації з WhiteBIT

Студенти Могилянки вивчають блокчейн-технології

Одним з головних результатів сумісних зусиль стала сертифікатна програма "Блокчейн технології" для студентів магістратури факультету інформатики, яка була запущена у 2023 році. У рамках програми, студенти вивчають наступні дисципліни:

Криптографія в децентралізованих системах;

Алгоритми розподіленого обміну криптовалют на основі smart-контрактів (DeFi);

Розробка smart-контрактів;

Технічні інструменти регуляції криптовалют на ринку.

Окрім освіти, сфера застосування блокчейн-технологій є надзвичайно широкою. Ось лише кілька прикладів їхнього глобального використання:

У логістиці блокчейн створює захищений від несанкціонованого доступу запис усіх транзакцій в ланцюжках постачання, що значно підвищує прозорість та ефективність.

У медицині технологія забезпечує безпечне зберігання електронних медичних карток та допомагає забезпечувати автентичність ліків.

У сфері нерухомості блокчейн оптимізує процеси купівлі та продажу, надаючи захищений запис усіх транзакцій.

Використання блокчейну для цифрової ідентифікації дозволяє надійно захищати особисті дані та запобігати крадіжці даних.

Блокчейн-технології знаходять застосування в багатьох галузях, від логістики до медицини та нерухомості, забезпечуючи прозорість, безпеку та ефективність процесів. Завдяки своїй універсальності, блокчейн продовжує змінювати способи зберігання і передачі даних у світі.

Зберігання традицій та символів університету на блокчейні: колекція NFT Могилянки

Минулого року, WhiteBIT разом з НаУКМА зробили ще один важливий крок уперед, увічнивши традиції та символи університету за допомогою блокчейн-технологій. У жовтні 2023 року на платформі OpenSea було презентовано унікальну пам'ятну NFT-колекцію, яка відображає улюблені традиції, видатні пам'ятки та символи Могилянки. Це не просто цифрові зображення — це спосіб зберегти частинку історії для майбутніх поколінь, використовуючи можливості блокчейну.

Однією з найвідоміших традицій Могилянки є щорічне очищення пам'ятника Григорію Сковороді 15 жовтня. Пам'ятник стає ще ближчим до студентів завдяки NFT-колекції, яка відтворює образ цього філософа і мислителя.

Чи міг Сковорода уявити, що через століття могилянці будуть вивчати не лише філософію, але й блокчейн? І що його пам’ять буде увіковічена не на папері, а у вигляді NFT на блокчейні? Ця думка точно змусила б його поміркувати, якщо не посміхнутися.

Токенізація освітніх документів: захист та інновації

Ще одним важливим кроком стало використання блокчейну для токенізації освітніх документів студентів. Завдяки співпраці WhiteBIT та Києво-Могилянської академії, студенти магістерської програми факультету інформатики вже другий рік поспіль мають змогу вивчати блокчейн-технології, а випускники отримують сертифікати у вигляді токенізованих документів на блокчейні Whitechain. Це забезпечує не тільки захист від підробок, але і є новим етапом у підтвердженні справжності документів, що гарантує їх збереження і неможливість передачі третім особам.

Реставрація історії: від минулого до сучасності

Ще одним значущим партнерським проєктом є реставрація корпусу «‎Братські келії», де розміщений факультет інформатики. Це історична будівля, яка, завдяки спільним зусиллям Києво-Могилянської академії та WhiteBIT, отримає нове життя, перетворившись на сучасний освітній простір для могилянців.

За підтримки компанії біржі буде створено дві сучасні комп'ютерні аудиторії, відновлено переговорну кімнату, аудиторію для студентських проєктів та багатофункціональну залу для лекцій і заходів.

"‎Технологічне майбутнє вже настає, і невдовзі блокчейн повністю змінить життя кожної людини в Україні та світі. Щоб скористатись усіма можливостями, що відкриваються перед людством, молоде покоління українців має вчасно отримати вичерпні та фахові знання про новітні технології. Тому WhiteBIT та Могилянка домовилися про відновлення навчального корпусу та створення освітньої екосистеми, завдяки якій студенти набуватимуть відповідну сучасну освіту та навички", – заявив засновник та СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Традиції та інновації пліч-о-пліч

Києво-Могилянська академія залишається символом поєднання багатовікових традицій та сучасних технологічних рішень. Співпраця з WhiteBIT є яскравим прикладом того, як освіта може не лише зберігати свою історичну спадщину, а й адаптуватися до викликів сьогодення. Від реставрації історичних будівель до впровадження інноваційних програм у сфері блокчейн-технологій – кожен крок підтверджує, що українські університети здатні бути рушійною силою прогресу.

Також, до 409-річчя Академії, Києво-Могилянська Фундація оголосила ініціативу "409 патронів Могилянки". Це означає, що Ви можете приєднатися до Спільноти патронів Могилянки, впливати на розвиток освіти та підтримати університет щомісячним внеском від 5 доларів. Їх амбітна мета - зібрати 409 членів спільноти до кінця року. Усі деталі за цим покликанням.