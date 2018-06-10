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Інтерв'ю

Могеріні скасувала візит до Єрусалиму через відмову Нетаньяху зустрітися, - ЗМІ

НовиниПолітика    10.06.2018 - 12:01
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)l
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)l

Разом з тим, джерела ЄС повідомляють, що причиною відмови став "інший порядок денний"

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні скасувала свою участь у конференції, яка відбудеться у понеділок в Єрусалимі. Про це повідомляє видання Haaretz.

За даними видання, Могеріні хотіла провести зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, але він повідомив, що не зможе з нею зустрітися.

Разом з тим, згідно з джерелами в ЄС, причиною скасування візиту було не поведінка Нетаньяху, а "інший порядок денний".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав всі країни наслідувати приклад Сполучених Штатів і перенести свої посольства в Єрусалим.

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Теги публікації: Нетаньяху, Могерини, Ізраїль, визит, Иерусалим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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