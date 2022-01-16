В Могадишо прогремел взрыв. Пресс-секретарь премьера получил ранения

"Официальный представитель правительства Сомали был ранен в результате взрыва в столице, который, как предполагается, устроил террорист-смертник", - пишет издание.

Как стало известно, ранения получил пресс-секретарь премьер-министра. Однако их характер не раскрывается.

СМИ уточняет, что автомобиль, в котором находился пресс-секретарь, был атакован террористом-смертником, сидевшим за рулем начиненной взрывчаткой машины. Взрыв произошел на оживленном перекрестке вблизи президентского дворца.

Стоит отметить, что взрыв произошел в северной части Могадишо, где расположены гостиницы и торговые центры. По данным портала, есть жертвы и разрушения.