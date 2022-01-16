RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Могадішо прогримів вибух. Прес-секретар прем'єра отримав поранення

Автор: Ольга Белей

Потужний вибух прогримів у неділю в Могадішо. В результаті постраждав прес-секретар прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

"Офіційний представник уряду Сомалі був поранений в результаті вибуху в столиці, який, як передбачається, влаштував терорист-смертник", - пише видання.

Як стало відомо, поранення отримав прес-секретар прем'єр-міністра. Однак їх характер не розкривається.

ЗМІ уточнює, що автомобіль, в якому знаходився прес-секретар, був атакований терористом-смертником, який сидів за кермом начиненої вибухівкою машини. Вибух стався на жвавому перехресті поблизу президентського палацу.

Варто відзначити, що вибух стався в північній частині Могадішо, де розташовані готелі і торгові центри. За даними порталу, є жертви і руйнування.

Нагадаємо, в результаті потужного вибуху в столиці Сомалі, Могадішо, у четвер, 25 листопада, щонайменше вісім людей загинули і 23 людини, включаючи школярів, отримали поранення. Підірвана місцева школа і госпіталь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сомали