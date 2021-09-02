Мог взорваться в любой момент. В Сумах в школьном музее обнаружили боевой снаряд

В Сумской школе №19 1 сентября обнаружили боевой снаряд. Директор школы вызвал взрывотехников, чтобы проверить состояние учебных мин и зенитного снаряда в школьном музее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 0542.ua .

Снаряд стоял на нижней полочке рядом с фугасом и имел конус сверху.

"Конус говорит о том, что это-взрыватель и специалисты подтвердили что взрыватель находился в состоянии, которое могло бы быть приведено к боевому. Сам снаряд содержал взрывчатое вещество", - рассказал директор.

Специалисты-взрывотехники, приехавшие в школу, установили-мины действительно являются учебными, а снаряд - опасен.

Мины оставили в школе (выдав соответствующие сертификаты), а снаряд изъяли. Находку утилизируют.