Міг вибухнути в будь-який момент. У Сумах в шкільному музеї виявили бойовий снаряд
Фото: в школі в Сумах виявили бойовий снаряд (Getty Images)
У Сумській школі №19 1 вересня виявили бойовий снаряд. Директор школи викликав вибухотехніків, щоб перевірити стан навчальних мін та зенітного снаряду в шкільному музеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 0542.ua.
Снаряд стояв на нижній поличці поряд з фугасом і мав конус зверху.
"Конус говорить про те, що це - підривач і фахівці підтвердили що підривач знаходився в стані, який міг би бути приведений до бойового. Сам снаряд містив вибухову речовину", - розповів директор.
Фахівці-вибухотехніки, які приїхали до школи, встановили - міни дійсно є навчальними, а снаряд - небезпечний.
Міни залишили у школі (видавши відповідні сертифікати), а снаряд вилучили. Знахідку утилізують.