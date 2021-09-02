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Міг вибухнути в будь-який момент. У Сумах в шкільному музеї виявили бойовий снаряд

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Четвер 02 вересня 2021 10:01
Міг вибухнути в будь-який момент. У Сумах в шкільному музеї виявили бойовий снаряд Фото: в школі в Сумах виявили бойовий снаряд (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У Сумській школі №19 1 вересня виявили бойовий снаряд. Директор школи викликав вибухотехніків, щоб перевірити стан навчальних мін та зенітного снаряду в шкільному музеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 0542.ua.

Снаряд стояв на нижній поличці поряд з фугасом і мав конус зверху.

"Конус говорить про те, що це - підривач і фахівці підтвердили що підривач знаходився в стані, який міг би бути приведений до бойового. Сам снаряд містив вибухову речовину", - розповів директор.

Фахівці-вибухотехніки, які приїхали до школи, встановили - міни дійсно є навчальними, а снаряд - небезпечний.

Міни залишили у школі (видавши відповідні сертифікати), а снаряд вилучили. Знахідку утилізують.

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Суми Вибух боєприпасів
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