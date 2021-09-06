Мог вызвать разлив нефти: дайверы обнаружили в Мексиканском заливе заброшенный трубопровод

В Мексиканском заливе дайверы с помощью гидролокатора обнаружили на глубине около 10 метров заброшенный трубопровод. Он может являться источником разлива нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как установили дайверы, трубопровод сместился на дне залива, погнулся и в нем образовалась трещина, через которую может вытекать нефть.

Американская нефтегазовая компания Talos Energy сообщила телеканалу, что речь идет о заброшенном трубопроводе диаметром порядка 30 см, залегающем на глубине около 10 метром. Там также отметили, что нефтепровод не принадлежит компании, а все оборудование по добыче нефти в Мексиканском заливе было демонтировано.

Напомним, 4 сентября в Мексиканском заливе после урагана "Ида" обнаружили нефтяное пятно, растянувшееся почти на 16 километров. Предполагалось, что источником утечки заброшенный трубопровод, который был поврежден в результате удара стихии.