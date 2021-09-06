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Міг викликати розлив нафти: дайвери виявили в Мексиканській затоці покинутий трубопровід

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Мексиканській затоці дайвери за допомогою гідролокатора виявили на глибині близько 10 метрів покинутий трубопровід. Він може бути джерелом розливу нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як встановили дайвери, трубопровід змістився на дні затоки, погнувся і в ньому утворилася тріщина, через яку може витікати нафта.

Американська нафтогазова компанія Talos Energy повідомила телеканалу, що мова йде про покинутий трубопровід діаметром близько 30 см, що залягає на глибині близько 10 метром. Там також зазначили, що нафтопровід не належить компанії, а все обладнання з видобутку нафти в Мексиканській затоці було демонтовано.

Нагадаємо, 4 вересня в Мексиканській затоці після урагану "Іда" виявили нафтову пляму, що розтягнулася майже на 16 кілометрів. Передбачалося, що джерелом витоку покинутий трубопровід, який був пошкоджений в результаті удару стихії.

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Сполучені Штати АмерикиНафтаМексиканська затока