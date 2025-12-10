MODUS X запускає масштабну програму ШІ-трансформації бізнесу ДТЕК

Компанія MODUS X, що входить до групи ДТЕК, реалізує масштабну програму Quantum для трансформації бізнес-процесів ДТЕК за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву CEO MODUS X та CIO групи ДТЕК Дмитра Осики під час заходу XPERT EXCHANGE 2025.

"Ми розглядаємо програму QUANTUM, як логічне продовження програми цифрової трансформації ДТЕК MODUS, яку ми запустили у 2019 році. В рамках QUANTUM на 2026 рік заплановано 15 AI-проєктів, частина яких перебуває у пілотуванні", - зазначив Осика, який керує програмою АІ-трансформації QUANTUM.

За його словами, програма QUANTUM охоплює всі ключові напрями роботи компаній групи - від виробничих процесів до корпоративних функцій.

Зокрема, в HR створюються ШІ-асистенти для автоматизації операційних задач, у Legal технології ШІ використовуються для драфтингу корпоративних документів, а для співробітників розробляються інструменти підвищення персональної продуктивності на робочому місці.

Зазначається, що штучний інтелект вже використовується ДТЕК для прогнозування виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, що дозволяє підвищити точність прогнозів та уникати штрафів за небаланси.

CEO MODUS X підкреслив, що серед ключових цілей програми QUANTUM - підвищення ефективності, гнучкості та керованості бізнесу ДТЕК, формування культури використання ШІ та зменшення рутинних операцій у роботі співробітників.

"Ефективне застосування ШІ дозволяє співробітникам зосередитись на задачах з більшою доданою вартістю та підвищує їхній внесок у результат бізнесу", - додав він.

Раніше ІТ-компанія MODUS X, що входить в групу ДТЕК Ріната Ахметова, очолила рейтинг ІТ-компаній українського бізнесу від Forbes.