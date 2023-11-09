Модний серіал «Ведмідь» вже на SWEET.TV. Дивіться українською

27 жовтня в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV з’явився перший сезон шалено популярного серіалу «Ведмідь» в ексклюзивній озвучці від SWEET.TV. До речі, озвучку серіалу робила одна з найкращих українських студій дубляжу — LeDoyen, відповідальна за найбільш памʼятні українські локалізації фільмів, наприклад славнозвісних «Тачок» та «Піратів Карибського моря».

Сюжет: Кармен ― молодий зірковий шеф-кухар, змушений повернутися до Чикаго, щоб керувати маленьким родинним ресторанчиком. Незважаючи на кредиторів, санітарний контроль, ворожий колектив, хлопець за будь-яку ціну прагне зробити успішний ресторан.

Але чи вдасться це ― глядачі дізнаються саме з другого сезону, який виходить на SWEET.TV вже 9 листопада. Це додає інтриги, яку оцінили американські глядачі, про що говорить той факт, що серіал і досі йде на платформах і б’є рекорди по переглядам. Адже у першому сезоні ми стаємо свідками італійських пристрастей на кухні, а в другому на нас чекає… Будемо без спойлерів. Лише зазначимо ― ви будете вражені!

Дивіться другий сезон серіалу «Ведмідь» онлайн українською на SWEET.TV з 9 листопада.

Цікаві факти:

Персонаж «Кермі» багато в чому змальований з особистості знаменитого чиказького шеф-кухаря, великого новатора та експериментатора Чарлі Троттера.

В серіалі, хоча і в епізодичній, але дуже колоритній ролі, знявся відомий актор Олівер Платт. Також у серіалі можна побачити й інших зірок, особливо у другому сезоні. Це Олівія Колман, Адам Шапіро, Сара Полсон, Вілл Поултер, Джон Мулейні, Боб Оденкірк, Джеймі Лі Кертіс та ін.

Вмикайте серіал «Ведмідь» вже зараз на зручному пристрої онлайн на SWEET.TV.

SWEET.TV ― онлайн-кінотеатр гучних прем’єр і крутого контенту. Перевірте самі

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV на початку 2023 року поставив перед собою амбітну ціль ― майже щотижня відкривати доступ до новинок кіно, анімаційних фільмів та серіалів. Так на SWEET.TV з’явилися довгоочікувані прем’єри світового масштабу. Деякі з них отримали диджитал-реліз в нашій країні завдяки саме перемовинам SWEET.TV з правовласниками. Серед таких фільмів номінант на премію «Оскар» «Банші з Інішеріну». Ексклюзиви, ранні прем’єри, світові хіти - тут є все для глядачів.

Велике серіальне оновлення. На SWEET.TV вже доступні нові серіали, серед яких комедійний детектив «Убивства в одній будівлі», «Початкова школа Ебботта», «Пацієнт», «Ломка» і т.п. А також культові шоу «Загублені», «Відчайдушні домогосподарки», «Клініка» і т.д. Тож тут цікавий контент є на кожен день.

Ексклюзивні прем’єри. Після «Мавки. Лісової пісні», яку можна подивитися лише на SWEET.TV, глядачі національного онлайн-кінотеатру отримали ексклюзивний доступ до найкасовішої української ігрової стрічки року ― історичної драми «Довбуш». І це ще не все, тож, традиційно, слідкуйте за новинами.

Унікальні канали. В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV глядачі можуть дивитися не лише фільми, серіали, мультики, але й телебачення. В одну підписку входять національні, преміальні, фільмові, спортивні канали і т.д. ― тобто не треба нічого докуповувати. На SWEET.TV є унікальні канали з містичними, детективними серіалами, з рецептами, корисними порадами, подорожами та з іншим контентом. А також окремі спортивні канали, на яких транслюються футбольні матчі української прем’єр-ліги.

А найприємніше ― всі нові глядачі можуть підключити SWEET.TV безкоштовно і отримати одразу тестову підписку на 7 днів, також безкоштовно і без додавання картки. Протягом тижня ви зможете дивитися без доплат весь контент, що входить до найбільшої підписки SWEET.TV: 260+ каналів, фільми України і світу, серіали (навіть нові) і мультфільми. Підключайте тестову родинну підписку SWEET.TV одразу на смартфон, комп’ютер та смарт-ТВ, щоб перевірити якість роботи на усіх пристроях (це також без доплат).

Дивіться новинки на SWEET.TV, бо тут завжди є цікавинки для вас. Бажаємо гарного перегляду.