Моді на зустрічі з Путіним: готові сприяти "врегулюванню конфлікту" в Україні

Індія готова сприяти "врегулюванню конфлікту" в Україні. Такі проблеми слід вирішити мирними способами.

Про це на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

Моді розповів, що він "регулярно" перебуває в контакті з Путіним щодо "тривалого конфлікту між Україною та Росією".

За словами прем'єра, Індія вважає, що такі "конфлікти" слід вирішувати мирними способами. Його країна повністю підтримує "швидке відновлення миру та стабільності".

"У всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові чинити будь-яке можливе сприяння і в майбутньому", - запевнив Моді.