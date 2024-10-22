Моди на встрече с Путиным: готовы содействовать "урегулированию конфликта" в Украине

Об этом на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Моди рассказал, что он "регулярно" находится в контакте с Путиным насчет "продолжающегося конфликта между Украиной и Россией".

По словам премьера, Индия считает, что такие "конфликты" нужно решать мирными способами. Его страна полностью поддерживает "скорейшее восстановление мира и стабильности".

"Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - заверил Моди.