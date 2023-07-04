Моді, Сі Цзіньпін та Путін обговорять вступ Ірану та Білорусі до групи ШОС

Президент Китаю Сі Цзіньпін і російський президент Володимир Путін візьмуть участь у віртуальному саміті, який стане першою появою Путіна на міжнародному заході після того, як він придушив заколот групи найманців "Вагнера" наприкінці червня.

Створена у 2001 році Китаєм та Росією ШОС складається з восьми членів і є політичною групою та групою з питань безпеки, яка прагне протистояти західному впливу в Євразії. До неї увійшли колишні радянські держави Центральної Азії, а згодом до них приєдналися Індія та Пакистан.

У той час як Іран, як очікується, буде прийнятий як член, Білорусь підпише меморандум про зобов'язання, який призведе до її членства пізніше. Коли обидві країни, які мають статус спостерігача і мають тісні зв'язки з Москвою, будуть прийняті членами ШОС, це розширить західний фланг угруповання як у Європі, так і в Азії.

Саміт проходить лише через два тижні після того, як прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді було прийнято президентом США Джо Байденом з державним візитом, і дві країни назвали себе "одними з найближчих партнерів у світі".

Індія, яка цього року головує в ШОС і G20, ходить дипломатичним канатом, оскільки відносини між західними країнами і російсько-китайське партнерство були напруженими через вторгнення Москви в Україну минулого року і напористої присутності Пекіна в глобальному масштабі.

Путін розмовляв з Моді минулого тижня, щоб обговорити наслідки придушення заколоту найманців. Під час обговорення Моді знову закликав до діалогу та дипломатії щодо війни проти України.

Минулого року в кулуарах саміту в Узбекистані Моді сказав Путіну, що зараз не є епоха війни, і що Індія найближче підійшла до вирішення питання війни безпосередньо з російським лідером.

Російська нафта

Очікується, що і Путін, і Сі відвідають Нью-Делі у вересні, коли в Індії проходитиме саміт G20, на якому, ймовірно, також будуть присутні Байден і лідери інших країн-членів.

Індія відмовилася звинувачувати Росію у війні проти України та збільшила двосторонню торгівлю переважно за рахунок зростання закупівель російської нафти до рекордно високого рівня, що викликало роздратування кількох західних столиць.

Відносини між Китаєм та Індією

На саміті у вівторок Моді проведе віртуальну зустріч із Сі вперше з листопада, коли два лідери були присутні на саміті G20 в Індонезії.

Відносини між двома азіатськими гігантами, озброєними ядерною зброєю, були холодними більше трьох років, оскільки вони залучені до протистояння на своєму гімалайському кордоні.

Саміт також дозволить Моді зустрітися віч-на-віч зі своїм пакистанським колегою Шехбазом Шаріфом через 10 місяців після того, як вони обидва відвідали саміт ШОС в Узбекистані.

Минулого місяця Нью-Делі оголосив, що саміт пройде віртуально, без жодних обґрунтувань. На саміті Індія передасть головування у блоці Казахстану.

Очікується, що країни-члени ШОС обговорять, серед іншого, Афганістан, тероризм, регіональну безпеку, зміну клімату та доступ до цифрових технологій.

Міністри закордонних справ країн-членів ШОС зустрілися в індійському прибережному курортному штаті Гоа в травні, що закінчилося нападом старих суперників Індії та Пакистану один на одного через Кашмір, тероризм і погіршення двосторонніх відносин.

ШОС

ШОС, або Шанхайська організація співробітництва - це міжнародна організація, заснована в 2001 році. Члени ШОС такі:

Китай Росія Казахстан Киргизія Таджикистан Узбекистан Індія Пакистан

Індія та Пакистан приєдналися до організації у 2017 році.

На додаток до цих повноправних членів, є низка країн-спостерігачів (наприклад, Афганістан, Іран, Білорусь та Монголія) та країн-партнерів з діалогу (включаючи Шрі-Ланку та Туреччину).