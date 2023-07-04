Моді, Сі Цзіньпін та Путін обговорять вступ Ірану та Білорусі до групи ШОС

Лідери Шанхайської організації співробітництва (ШОС) сьогодні проведуть онлайн-саміт, організований Індією, щоб розширити вплив євразійської групи за рахунок включення Ірану та відкрити шлях до членства для Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Президент Китаю Сі Цзіньпін і російський президент Володимир Путін візьмуть участь у віртуальному саміті, який стане першою появою Путіна на міжнародному заході після того, як він придушив заколот групи найманців "Вагнера" наприкінці червня.
Створена у 2001 році Китаєм та Росією ШОС складається з восьми членів і є політичною групою та групою з питань безпеки, яка прагне протистояти західному впливу в Євразії. До неї увійшли колишні радянські держави Центральної Азії, а згодом до них приєдналися Індія та Пакистан.
У той час як Іран, як очікується, буде прийнятий як член, Білорусь підпише меморандум про зобов'язання, який призведе до її членства пізніше. Коли обидві країни, які мають статус спостерігача і мають тісні зв'язки з Москвою, будуть прийняті членами ШОС, це розширить західний фланг угруповання як у Європі, так і в Азії.
Саміт проходить лише через два тижні після того, як прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді було прийнято президентом США Джо Байденом з державним візитом, і дві країни назвали себе "одними з найближчих партнерів у світі".
Індія, яка цього року головує в ШОС і G20, ходить дипломатичним канатом, оскільки відносини між західними країнами і російсько-китайське партнерство були напруженими через вторгнення Москви в Україну минулого року і напористої присутності Пекіна в глобальному масштабі.
Путін розмовляв з Моді минулого тижня, щоб обговорити наслідки придушення заколоту найманців. Під час обговорення Моді знову закликав до діалогу та дипломатії щодо війни проти України.
Минулого року в кулуарах саміту в Узбекистані Моді сказав Путіну, що зараз не є епоха війни, і що Індія найближче підійшла до вирішення питання війни безпосередньо з російським лідером.
Очікується, що і Путін, і Сі відвідають Нью-Делі у вересні, коли в Індії проходитиме саміт G20, на якому, ймовірно, також будуть присутні Байден і лідери інших країн-членів.
Індія відмовилася звинувачувати Росію у війні проти України та збільшила двосторонню торгівлю переважно за рахунок зростання закупівель російської нафти до рекордно високого рівня, що викликало роздратування кількох західних столиць.
На саміті у вівторок Моді проведе віртуальну зустріч із Сі вперше з листопада, коли два лідери були присутні на саміті G20 в Індонезії.
Відносини між двома азіатськими гігантами, озброєними ядерною зброєю, були холодними більше трьох років, оскільки вони залучені до протистояння на своєму гімалайському кордоні.
Саміт також дозволить Моді зустрітися віч-на-віч зі своїм пакистанським колегою Шехбазом Шаріфом через 10 місяців після того, як вони обидва відвідали саміт ШОС в Узбекистані.
Минулого місяця Нью-Делі оголосив, що саміт пройде віртуально, без жодних обґрунтувань. На саміті Індія передасть головування у блоці Казахстану.
Очікується, що країни-члени ШОС обговорять, серед іншого, Афганістан, тероризм, регіональну безпеку, зміну клімату та доступ до цифрових технологій.
Міністри закордонних справ країн-членів ШОС зустрілися в індійському прибережному курортному штаті Гоа в травні, що закінчилося нападом старих суперників Індії та Пакистану один на одного через Кашмір, тероризм і погіршення двосторонніх відносин.
ШОС, або Шанхайська організація співробітництва - це міжнародна організація, заснована в 2001 році. Члени ШОС такі:
Індія та Пакистан приєдналися до організації у 2017 році.
На додаток до цих повноправних членів, є низка країн-спостерігачів (наприклад, Афганістан, Іран, Білорусь та Монголія) та країн-партнерів з діалогу (включаючи Шрі-Ланку та Туреччину).
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