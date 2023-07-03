CNN: після бунту Пригожина Путін на саміті ШОС хоче зобразити із себе сильного лідера

Російський диктатор Володимир Путін планує використати саміт Шанхайської організації співпраці для створення "іміджу" влади. Він хоче зобразити, що він контролює ситуацію після бунту Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що цього тижня вся увага буде прикута до Володимира Путіна. CNN пише, що російський диктатор уперше з'явиться на світовій арені після того, як бунт ПВК "Вагнера" зміг поставити під загрозу його "сталеву хватку" у владі.

"У вівторок Путін має взяти участь у віртуальному саміті Шанхайської організації співробітництва. Здебільшого це проросійська регіональна безпекова група, яку очолює Пекін і Москва", - пише видання.

CNN пише, що участь у цьому форумі є можливістю для Путіна отримати підтримку для Кремля від інших учасників щодо нещодавнього бунту Пригожина.

Що цьому передувало

24 червня засновник ПВК "Вагнера" Пригожин заявив про "похід" на Москву після затяжного конфлікту з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Найманці ПВК "Вагнера" змогли взяти під контроль ключові військові об'єкти у двох російських містах. Далі вони рушили в бік Москви, проте потім ватажок найманців Пригожин заявив, що бунт скасовується.

Через тиждень після того, що сталося, багато питань залишаються без відповідей. Невідомі умови секретної угоди, після якої Пригожина не відправили до в'язниці, а відпустили в Білорусь, до кінця не зрозуміла доля ПВК "Вагнера". Також незрозуміло, як ця ситуація відобразилася на режимі Путіна у РФ.

Чи можуть про це говорити на саміті ШОС

CNN пише, що ці питання, найімовірніше, порушуватимуть лідери інших країн, які візьмуть участь у саміті ШОС. Йдеться про главу Китаю Сі Цзіньпіна і прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Також інтерес до цієї ситуації може бути у Пакистану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.

"Експерти вважають, що Путін використовуватиме саміт для створення "іміджу" влади та запевнення партнерів Москви - і, відповідно, всього світу - у тому, що він зберігає "твердий" контроль", - йдеться у матеріалі.

Імідж Путіна після бунту Пригожина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція президента РФ Володимира Путіна на бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина була "слабкою", і він втрачає контроль над власним народом.

Президент США Джо Байден раніше говорив, що російський диктатор Володимир Путін став "абсолютно" ослабленим після спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.