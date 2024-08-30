Моді поки не дав згоди на проведення саміту миру щодо України в Індії, - Bloomberg

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський запропонував провести саміт, спрямований на припинення війни з Росією, до Індії під час візиту Моді до Києва минулого тижня.

Зеленський має намір провести другу зустріч лідерів перед президентськими виборами в США в листопаді як продовження саміту в червні, який був спрямований на те, щоб заручитися підтримкою країн Глобального Півдня для Києва у його двох із половиною річній війні з Росією. Зустріч в Індії, яка з побоюванням ставиться до української ініціативи, буде розцінена у Києві як прогрес.

Зеленський прагне отримати ширшу глобальну підтримку свого плану миру з 10 пунктів, включаючи вимогу вивести всі російські війська з території України та ізолювати Росію на початок прямих переговорів. Але країни Глобального Півдня зажадали, щоб Москва була присутня на саміті.

Україна висловила відкритість для включення Росії до цього процесу, хоча Кремль неодноразово давав зрозуміти, що не має наміру брати участь у проєкті Києва.

Саміт 15-16 червня, організований Швейцарією, у якому взяли участь понад 100 країн та організацій, не виправдав амбіцій щодо зміцнення глобальної підтримки. Китай не був присутній, а Індія приєдналася до делегацій, включаючи Індонезію та ПАР, які відмовилися підписувати підсумкове комюніке.

Зеленський порушив це питання під час візиту Моді, домагаючись підпису Індії, сказав речник президента Сергій Никифоров, додавши, що господар другого саміту повинен був підписати текст. Формулювання в цьому документі вже було звужено, щоб зосередитися на конкретних питаннях - ядерній та продовольчій безпеці та поверненні викрадених дітей та ув'язнених - щоб отримати максимальну підтримку.

Позиція Індії

Однак скептицизм Індії щодо ініціативи України обумовлений винятком Росії, заявили високопосадовці індійських чиновників, які говорили на умовах анонімності. Уряд Моді ясно дав зрозуміти, що рішення може бути знайдено лише шляхом діалогу між двома сторонами, заявили вони.

Моді продовжив цю думку під час свого візиту до Києва минулого тижня - це був перший візит індійського прем'єр-міністра з моменту здобуття Україною незалежності 1991 року. Навіть коли він висловив свою пряму підтримку територіальної цілісності країни, він продовжував наполягати на дипломатичному врегулюванні як єдиному шляху до миру.

У той час як Захід висловив обурення щодо нападу Росії на свого сусіда, Індія підтримувала політичні та економічні зв'язки з Москвою, яка постачає в Індію дешеву нафту та зброю. Візит індійського лідера до Києва пішов за поїздкою до Москви минулого місяця для переговорів із Володимиром Путіним.

Ця поїздка викликала критику з боку офіційних осіб США та України, особливо тому, що вона сталася того ж дня, коли смертоносний російський ракетний удар вразив дитячу лікарню у Києві. Але Моді повідомив Зеленському цього місяця, що він говорив з Путіним - "дивлячись йому в очі" - і сказав йому, що "зараз не час для війни". "Я ясно висловив свою думку, що вирішення будь-якої проблеми не може бути знайдено на полі бою", - сказав Моді у Києві.