Моди пока не дал согласия на проведения саммита мира по Украине в Индии, - Bloomberg

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит, направленный на прекращение войны с Россией, в Индии во время визита Моди в Киев на прошлой неделе.

Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров перед президентскими выборами в США в ноябре в качестве продолжения саммита в июне, который был направлен на то, чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга для Киева в его двух с половиной летней войне с Россией. Встреча в Индии, которая с опаской относится к украинской инициативе, будет расценена в Киеве как прогресс.

Зеленский стремится получить более широкую глобальную поддержку своего плана мира из 10 пунктов, включая требование вывести все российские войска с территории Украины и изолировать Россию до начала прямых переговоров. Но страны Глобального Юга потребовали, чтобы Москва присутствовала на саммите.

Украина выразила открытость для включения России в этот процесс, хотя Кремль неоднократно давал понять, что не намерен участвовать в проекте Киева.

Саммит 15-16 июня, организованный Швейцарией, в котором приняли участие более 100 стран и организаций, не оправдал амбиций по укреплению глобальной поддержки. Китай не присутствовал, а Индия присоединилась к делегациям, включая Индонезию и ЮАР, отказавшимся подписывать итоговое коммюнике.

Зеленский поднял этот вопрос во время визита Моди, добиваясь подписи Индии, сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, добавив, что хозяин второго саммита должен был подписать текст. Формулировки в этом документе уже были сужены, чтобы сосредоточиться на конкретных вопросах - ядерной и продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей и заключенных - чтобы получить максимальную поддержку.

Позиция Индии

Однако скептицизм Индии в отношении инициативы Украины обусловлен исключением России, заявили высокопоставленные индийские чиновникам, которые говорили на условиях анонимности. Правительство Моди ясно дало понять, что решение может быть найдено только путем диалога между двумя сторонами, заявили они.

Моди продолжил эту мысль во время своего визита в Киев на прошлой неделе - это был первый визит индийского премьер-министра с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. Даже когда он выразил свою самую прямую поддержку территориальной целостности страны, он продолжал настаивать на дипломатическом урегулировании как единственном пути к миру.

В то время как Запад выразил возмущение по поводу нападения России на своего соседа, Индия поддерживала политические и экономические связи с Москвой, которая поставляет в Индию дешевую нефть и оружие. Визит индийского лидера в Киев последовал за поездкой в Москву в прошлом месяце для переговоров с Владимиром Путиным.

Эта поездка вызвала критику со стороны официальных лиц США и Украины, особенно потому, что она произошла в тот же день, когда смертоносный российский ракетный удар поразил детскую больницу в Киеве. Но Моди сообщил Зеленскому в этом месяце, что он говорил с Путиным - "смотря ему в глаза" - и сказал ему, что "сейчас не время для войны". "Я ясно выразил свое мнение, что решение любой проблемы не может быть найдено на поле боя", - сказал Моди в Киеве.