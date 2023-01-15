"Модернізований терор": Навіщо росіяни обстріляли Київ із ЗРК та як з ними боротися

Модифікації старих комплексів

Як правило, зенітно-ракетними комплексами С-300 Росія обстрілює прифронтові міста. Від ракет цього типу періодично страждають Миколаїв, Харків, Херсон і Запоріжжя. В основному обстріл ведеться з відстані до 150 кілометрів, і чим воно більше – тим менша точність у цих ракет. В результаті С-300 потрапляють по житлових будинках, школах, готелях.

Проте відстань від Києва до кордону з Росією чи Білоруссю більша – найменша становить близько 160 кілометрів від Братського (населений пункт у Білорусі на кордоні з Україною – ред.) до столиці. Від Києва до кордону з РФ понад 200 кілометрів. Тому по столиці 14 січня, швидше за все, стріляли модифікаціями ЗРК, про що у коментарі РБК-Україна повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Є комплекси С-300, скажімо, С-300 В1 або ПМУ, вони можуть стріляти далі, ніж 200 кілометрів. Але стріляють балістичною траєкторією. Якщо ми беремо, що це з Росії - це 200+ кілометрів, що вони могли зробити? Під'їхати, замаскуватися, зранку вдарити та втекти", – сказав Ігнат.

Через те, що ракети пройшли балістичною траєкторією, засоби ППО їх не засікли. На сьогодні на озброєнні ЗСУ немає систем протиповітряної оборони, здатної збити балістичну ракету. Крім того, ракета комплексу С-300, С-400 досить швидка.

"Швидкість ракети С-300 - 3,5 тисячі км, 400 - 4,5 тисячі км на годину. Уявіть, яка швидкість і як за 1,5-2 хвилини можна швидко дістати? Тому не було тривоги", - додав Ігнат.

На період листопада, за інформацією Міноборони України, Росія мала близько 7 тисяч С-300. Скільки модифікованих ракет та С-400 – поки що невідомо, але в рази менше, про що каже і полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

"Є хороші новини – у росіян не багато таких ракет, вони вимагають переробки, апдейту, тому цих ракет не багато. Але вони мають базу для цих ракет, мають кілька тисяч. Значить вони спробують ці ракети переробляти", – зазначив Селезньов у коментарі РБК-Україна.

Оскільки ЗРК пристосовані до ударів по повітряних цілях, точність ракет є умовною, про що говорить військовий експерт Роман Світан.

"Якщо це модифікації ракет для роботи по землі, вони можуть їх модифікувати не тільки не GPS, а за лазерною вказівкою. Тоді мають бути люди, які підсвічують ціль як таку. Поки немає інформації, яка мета наведення була використана. Дуже далеко, щоб використовувати штатні системи", – каже Світан.

Комплекси С-300 та С-400 розробляють підприємства, що входять до військово-промислового концерну "Алмаз-Антей" (підприємство, що знаходиться під санкціями – ред.). Достеменно невідомо, скільки й у якому темпі росіяни можуть виробляти ці ЗРК та ракети до них.

Фото: ЗРК С-300 (livejournal.com)

"Модернізований" терор

Оскільки ракети комплексів С-300 і С-400 не відрізняються високою точністю, використовувати їх для того, щоб бити об'єктами цивільної інфраструктури, немає сенсу. На думку експертів, росіяни, застосувавши ці ракети, здійснили так званий експеримент, після чого вирішуватимуть, чи варто "розбавляти" ними свої звичні ракетні атаки.

Саме місце для удару також вибрали не випадково. Київ, як столиця України, постійно зазнає ракетного обстрілу, при цьому в кожній хвилі більша частина ракет спрямована саме на Київ. На думку голови Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, столиця є однією з основних цілей для терору росіян.

"Столиця завжди під ударом, тут офіційний діловий центр, місце, де мешкає багато людей і ми розуміємо, що від настрою столиці залежить завжди багато чого і, в основному, це екстраполюється на Україну. Звичайно, ворог намагатиметься активізувати (удари – ред.)", – сказав Мусієнко.

Як вважають військові аналітики, якщо у росіян з'явиться можливість обстрілювати Київ частіше, вони скористаються нею, навіть, якщо фактично ніякої користі вона не принесе. Терор сам собою є метою Кремля.

"Проблема полягає в тому, що Путін не зупиняється у намірі розвивати ракетний терор, продовжує воювати з мирними людьми", – додав Селезньов.

Але на кожну дію існує своя протидія та її спосіб вже розробляється.

Фото: наслідки обстрілу Києва 14 січня (t.me/VA_Kyiv)

Спосіб боротьби

Оскільки ракети комплексів С-300 та С-400 летять балістичною траєкторією, сьогоднішні засоби ППО їх не бачать. Однак Україна очікує на постачання нових засобів протиповітряної оборони. Головним чином це Patriot SAMP-T. Їхня вигідна відмінність від наявних систем ППО полягає в тому, що ними можна перехоплювати балістичні ракети.

На сьогодні існують домовленості про постачання обох систем, а це означає, що незабаром питання з перехопленням балістичних ракет зрушить з мертвої точки і у ЗСУ з'явиться гідна відповідь на російські С-300 або, в найгіршій перспективі, на іранські Zolfaghar.

Ще один спосіб боротьби з обстрілами С-300 та С-400 – це знищення самих пускових установок та місць пуску. На сьогодні точно невідомо, звідки саме загарбники запустили ракети – з території РФ чи Білорусі.

За словами Юрія Ігната, вони не стрілятимуть з одного місця, оскільки є ризик його швидкого виявлення. У будь-якому випадку наступний можливий удар може бути з північного напрямку. Більшість військових аналітиків сьогодні сходяться на думці, що, крім очікування нового ППО, необхідно бити по самих місцях пуску, знищуючи як бази, так і установки ЗРК.

"Генерал Залужний сказав, що ракети прилетіли з північного напрямку. Це Курська, Брянська область та територія Білорусі. Потрібні удари відплати", – додав Селезньов.

Очевидно, що Росія, намагаючись зламати опір українців, використовуватиме всі доступні їй методи терору. ЗСУ щодня дають гідну відсіч, поки самі жителі України працюють на перемогу у тилу. У цьому становищі Україні також є критично важливою підтримка Заходу. І чим її буде більше, тим швидше Кремль вичерпає свої ідеї для терору.