"Модернизированный террор": Зачем россияне обстреляли Киев из ЗРК и как с ними бороться

Модификации старых комплексов

Как правило, зенитно-ракетными комплексами С-300 Россия обстреливает прифронтовые города. От ракет этого типа периодически страдают Николаев, Харьков, Херсон и Запорожье. В основном, обстрел ведется с расстояния до 150 километров, и чем оно больше – тем меньше точность у этих ракет. В результате, С-300 попадают по жилым домам, школам, гостиницам.

Однако расстояние от Киева до границы с Россией или Беларусью больше – самое минимальное составляет около 160 километров от Братского (населенный пункт в Беларуси на кордоне с Украиной – ред.) до столицы. От Киева до границы с РФ больше 200 километров. Поэтому по столице 14 января, скорее всего, стреляли модификациями ЗРК, о чем в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Есть комплексы С-300, скажем, С-300 В1 или ПМУ, они могут стрелять дальше, чем 200 километров. Но стреляют по баллистической траектории. Если мы берем, что это с России – это 200+ километров, что они могли сделать? Подъехать, замаскироваться, с утра ударить и убежать", – сказал Игнат.

Из-за того, что ракеты прошли по баллистической траектории, средства ПВО их не засекли. На сегодняшний день на вооружении ВСУ нет систем противовоздушной обороны, способной сбить баллистическую ракету. Кроме того, ракета комплекса С-300, С-400 довольно быстрая.

"Скорость ракеты С-300 – 3,5 тысячи км, 400 - 4,5 тысячи км в час. Представьте, какая скорость и как за 1,5-2 минуты можно быстро достать? Поэтому не было тревоги", – добавил Игнат.

На период ноября, по информации Минобороны Украины, у России было около 7 тысяч С-300. Сколько модифицированных ракет и С-400 – пока неизвестно, но в разы меньше, о чем говорит и полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Есть хорошие новости – у россиян не много таких ракет, они требуют переработки, апдейта, поэтому этих ракет не много. Но у них есть база для этих ракет, у них их несколько тысяч. Значит они попытаются эти ракеты переделывать", – отметил Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Поскольку ЗРК приспособлены к ударам по воздушным целям, точность ракет условная, о чем говорит военный эксперт Роман Свитан.

"Если это модификации ракет для работы по земле, они могут их модифицировать не только по GPS, а по лазерному указанию. Тогда должны быть люди, которые подсвечивают цель как таковую. Пока нет информации, какая цель наведения была использована. Слишком далеко, чтоб использовать штатные системы", – говорит Свитан.

Комплексы С-300 и С-400 разрабатывают предприятия, входящие в военно-промышленный концерн "Алмаз-Антей" (предприятие, находящееся под санкциями – ред.). Достоверно неизвестно, сколько и в каком темпе россияне могут производить эти ЗРК и ракеты к ним.

Фото: ЗРК С-300 (livejournal.com)

"Модернизированный" террор

Поскольку ракеты комплексов С-300 и С-400 не отличаются высокой точностью, использовать их для того, чтобы бить по объектам гражданской инфраструктуры, не имеет смысла. По мнению экспертов, россияне, применив эти ракеты, совершили так называемый эксперимент, после чего будут решать, стоит ли "разбавлять" ими свои привычные ракетные атаки.

Само место для удара также было выбрано не случайно. Киев, как столица Украины, постоянно подвергается ракетному обстрелу, при этом в каждой волне большая часть ракет направлена как раз на Киев. По мнению главы Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, столица является одной из основных целей для террора россиян.

"Столица всегда под ударом, тут официальный деловой центр, место, где живет много людей и мы понимаем, что от настроения столицы зависит всегда много чего и, в основном, это экстраполируется на Украину. Конечно, враг будет пытаться активизировать (удары – ред.)", – сказал Мусиенко.

Как считают военные аналитики, если у россиян появится возможность обстреливать Киев чаще, они воспользуются ею, даже если фактически никакой пользы она не принесет. Террор сам по себе является целью Кремля.

"Проблема состоит в том, что Путин не останавливается в намерении развивать ракетный террор, продолжает воевать с мирными людьми", – добавил Селезнев.

Но на каждое действие существует свое противодействие и его способ уже разрабатывается.

Фото: последствия обстрела Киева 14 января (t.me/VA_Kyiv)

Способ борьбы

Поскольку ракеты комплексов С-300 и С-400 летят по баллистической траектории, сегодняшние средства ПВО их не видят. Однако Украина ожидает поставок новых средств противовоздушной обороны. Главным образом, это Patriot SAMP-T. Их выгодное отличие от существующих систем ПВО состоит в том, что ими можно перехватывать баллистические ракеты.

На сегодняшний день существуют договоренности о поставках обеих систем, а это значит, что в скором времени вопрос с перехватом баллистических ракет сдвинется с мертвой точки и у ВСУ появится достойный ответ на российские С-300 или, в наихудшей перспективе, на иранские Zolfaghar.

Еще один способ борьбы с обстрелами С-300 и С-400 - это уничтожение самих пусковых установок и мест пуска. На сегодняшний день точно неизвестно, откуда именно захватчики запустили ракеты – с территории РФ или Беларуси.

По словам Юрия Игната, они не будут стрелять из одного и того же места, так как есть риск его быстрого обнаружения. В любом случае, следующий возможный удар может быть с северного направления. Большинство военных аналитиков сегодня сходятся во мнении, что, кроме ожидания нового ПВО, необходимо бить по самим местам пуска, уничтожая, как базы, так и установки ЗРК.

"Генерал Залужный сказал, что ракеты прилетели с северного направления. Это Курская, Брянская область и территория Беларуси. Нужны удары возмездия", – добавил Селезнев.

Очевидно, что Россия, в попытке сломать сопротивление украинцев, будет использовать все доступные ей методы террора. ВСУ ежедневно дают достойный отпор, пока сами жители Украины работают на победу в тылу. В этом положении Украине также критически важна поддержка Запада. И чем ее будет больше, тем быстрее Кремль исчерпает свои идеи для террора.