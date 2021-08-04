Модернизация городской инфраструктуры Днепра будет продолжаться, - Филатов

Местная жительница жилмассива "Сокол" Екатерина Дмитренко отмечает, что за почти 40 лет здесь это первый системный ремонт.

"Тротуары были фактически отсутствующими - разбитые, потрескавшиеся. Сейчас все очень удобно для матерей с детскими колясками, для детей, катающихся на самокатах, велосипедах, для пожилых людей", - сказала она.

Кроме этого, в городе взялись за решение еще одной системной проблемы, связанной с реконструкцией подпорных стенок. Через рельефность территории Днепра их устанавливали еще во время перестройки жилмассивов - чтобы строить дома и прокладывать дороги.

"Этот месяц для нас очень плодотворный - делают дороги, началась реализация наших проектов "бюджета участия". Теперь мэр сообщил нам о ремонте подпорных стен. Для нашего района это большое событие. Такие объемные работы, пожалуй, первые с момента основания жилмассива", - говорит председатель нескольких ОСМД на жилмассиве "Сокол" Юлия Черечеча.

Реконструкцию подпорной стенки у дома на "Соколе", который расположен в так называемой нижней части жилмассива, начнут в ближайшее время. Она рядом с большим домом на 11 корпусов. Сейчас уже объявлен тендер. Это будет первый ее комплексный ремонт с момента возведения - ранее приводили лишь косметический ремонт.

"Парапет начал отходить, мы начали это замечать. Переживали, что это может касаться дома, и нам объяснили, что это разные конструкции. Гранитные камни тоже отходили, их можно было снять рукой. Это опасно, ведь там бегают дети", - объясняет местная жительница Анна.

Длина стенки более 250 метров, а ее высота достигает от 1 до 5 метров в разных частях. Во время ремонта железобетонные блоки, из которых состоит стена, укрепят. Также сделают отвод для дождевой воды - чтобы осадки не попадали на саму конструкцию.

Такое решение является своевременным и очень важным. Особенно после обильных дождей, не так давно накрыли не только Украину, но и Европу, весь мир. Глобальные изменения климата является вызовом для инфраструктуры любой страны. Без ремонта подпорных стенок риск оползней больших массивов земли.

"Мы отрабатываем с профильными департаментами, с жителями жилмассива "Сокол" проблему с восстановлением подпорных стенок. Они, так сказать, в почтенном возрасте. Их строили еще при возведении самого жилмассива. Кроме этого, обильные осадки также углубляют эту проблему. В общем эти работы будут не только здесь, но и на других жилмассивах", - сказал мэр Днепра Борис Филатов, добавив также, что модернизация городской инфраструктуры будет продолжаться, "чтобы территориальная община была готова к вызовам, которые разделяет и весь мир - из-за глобальных изменений климата" .