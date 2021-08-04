Модернізація міської інфраструктури Дніпра триватиме і надалі, - Філатов

Місцева мешканка житломасиву "Сокіл" Катерина Дмитренко зауважує, що за майже 40 років тут це перший системний ремонт.

"Тротуари були фактично відсутні - розтрощені, потріскані. Зараз усе дуже зручно для матерів з дитячими візочками, для дітей, що катаються на самокатах, велосипедах, для літніх людей", - сказала вона.

Крім цього, у місті взялися за вирішення ще однієї системної проблеми, пов’язаної з реконструкцією підпірних стінок. Через рельєфність території Дніпра їх встановлювали ще під час розбудови житломасивів – щоб зводити будинки та прокладати дороги.

"Цей місяць для нас дуже плідний – роблять дороги, почалася реалізація наших проєктів "Бюджету участі". Тепер мер повідомив нам про ремонт підпірних стін. Для нашого району це велика подія. Такі об’ємні роботи, мабуть, перші з моменту заснування житломасиву", - каже голова декількох ОСББ на житломасиві Сокіл Юлія Черечеча.

Реконструкцію підпірної стінки біля будинку на Соколі, що розташований у так званій нижній частині житломасиву, розпочнуть найближчим часом. Вона поруч із великим будинком на 11 корпусів. Нині вже оголошено тендер. Це буде перший її комплексний ремонт з моменту зведення - раніше наводили лише косметичний лад.

"Парапет почав відходити, ми почали це помічати. Переживали, що це може стосуватися будинку, та нам пояснили, що це різні конструкції. Гранітні камені теж відходили, їх можна було зняти рукою. Це небезпечно, адже там бігають діти", - пояснює місцева мешканка Анна.

Довжина стінки понад 250 метрів, а її висота сягає від 1 до 5 метрів у різних частинах. Під час ремонту залізобетонні блоки, з яких складається стіна, зміцнять. Також зроблять відведення для дощової води - щоб опади не потрапляли на саму конструкцію.

Таке рішення є своєчасним і дуже важливим. Надто після рясних дощів, що не так давно накрили не лише Україну, а й Європу, весь світ. Глобальні зміни клімату є викликом для інфраструктури будь-якої країни. Без ремонту підпірних стінок є ризик зсувів великих масивів ґрунту.

"Ми відпрацьовуємо з профільними департаментами, з мешканцями житломасиву Сокіл проблему з відновленням підпірних стінок. Вони, так би мовити, у поважному віці. Їх будували ще під час зведення самого житломасиву. Крім цього, рясні опади також поглиблюють цю проблему. Загалом ці роботи триватимуть не лише тут, а й на інших житломасивах", - сказав мер Дніпра Борис Філатов, додавши також, що модернізація міської інфраструктури триватиме і надалі, "щоб територіальна громада була готова до викликів, що поділяє також увесь світ, - через глобальні зміни клімату".