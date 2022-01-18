Для модернизации ТЭЦ необходимо около 900 миллионов долларов, - "Нафтогаз Тепло"

"НАК будет одним из соинвесторов. Но мы рассчитываем на финансирование из нескольких источников. Это могут быть "зеленые" облигации, которые будут эмитированы либо НАК, либо компанией "Нафтогаз Тепло", кредитные ресурсы, привлеченные из международных банковских учреждений, финансирование, поступающее вслед за производителями продукции. Мы рассматриваем комбинированные варианты", - сказал он.

Михайльо отметил, что компания уже имеет разработанную трехлетнюю стратегию и видение того, как будет осуществляться такая модернизация.

Руководитель "Нафтогаз Тепло" уточнил, что общая установленная мощность ТЭЦ - 652 МВт, но фактически используются только 110 МВт, поэтому "мощности избыточные, оборудование - старое".

"Каждый наш объект - это локальная история, которая будет рассматриваться индивидуально. Но подход будет один: максимальная доля ВИЭ и минимальная доля метана", - подчеркнул он.

В качестве примера он привел опыт Дании, которая около 70% тепловой энергии получает от ВИЭ и биомассы.

Михайльо отметил, что компания предлагает местным производителям поставлять биосырье, специально переработанный мусор.

По его словам, каждая станция имеет у себя достаточные площадки для размещения солнечных и ветряных электростанций и возможности их подключения после полной модернизации.

"Пока будут готовиться проекты и будем входить в фазу их реализации, в течение первого года намерены проводить мероприятия, направленные на энергосбережение и уменьшение потребления метана. В настоящее время ориентируемся на модель комбинированных мощностей, набор которых зависит от региона: это может быть ветер или солнце с батарейными системами хранения энергии или котлами на биотопливе", - объяснил руководитель "Нафтогаз Тепло".

Он добавил, что в один момент компания не сможет отказаться от потребления метана, поскольку резервные и балансировочные мощности планирует использовать газопоршневые двигатели.

"Если говорить о Green Deal, "зеленом переходе", то уже сейчас знаем, что эти двигатели могут работать на водороде. Поэтому окончательная точка нашего плана - производство на наших мощностях "зеленого" водорода и использование его как горючего для этих двигателей", - отметил Михайльо.

По его словам, в рабочей версии уже определены пилотные ТЭЦ для модернизации, однако пока публичной информации на этот счет нет.

Руководитель "Нафтогаз Тепло" уточнил, что в НАК ожидают окончательного перехода права собственности на активы, прогнозируя, что это произойдет ориентировочно в апреле этого года. Сейчас "Нафтогаз Тепло" проводит активные консультации с инжиниринговыми компаниями и компаниями, которые могут предоставить финансирование, "чтобы стать четким и понятным процессом развития проектов сразу после передачи активов", отметил Михайльо.