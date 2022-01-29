Moderna проводит клинические испытания вакцины от ВИЧ

Moderna объявила о начале клинических испытаний второй вакцины от ВИЧ на основе мРНК. В исследованиях примут участие 56 человек, в которых оценят как переносимость вакцины, так и иммунный ответ.

Ученые отмечают, что вакцины от ВИЧ пока не очень хорошо справляются со своей задачей: в доклинических и клинических испытаниях экспериментальные препараты потерпели неудачу. Наивысшую эффективность -30 процентов показала комбинация векторной вакцины с пептидной вакциной, клинические испытания которой проходили в Таиланде.

В новом препарате Moderna мРНК кодирует иммуноген eOD-GT8 60mer, на который производятся антитела против одного из участков белка Env ВИЧ. Посредством этого участка вирус связывается с гликопротеином CD4 лимфоцитов. В компании говорят, что такие антитела обладают широким спектром действия, то есть должны работать против большинства штаммов ВИЧ. Это может помочь преодолеть проблему частых мутаций вируса.