Moderna проводит клинические испытания вакцины от ВИЧ
Moderna объявила о начале клинических испытаний второй вакцины от ВИЧ на основе мРНК. В исследованиях примут участие 56 человек, в которых оценят как переносимость вакцины, так и иммунный ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N+1.
Ученые отмечают, что вакцины от ВИЧ пока не очень хорошо справляются со своей задачей: в доклинических и клинических испытаниях экспериментальные препараты потерпели неудачу. Наивысшую эффективность -30 процентов показала комбинация векторной вакцины с пептидной вакциной, клинические испытания которой проходили в Таиланде.
В новом препарате Moderna мРНК кодирует иммуноген eOD-GT8 60mer, на который производятся антитела против одного из участков белка Env ВИЧ. Посредством этого участка вирус связывается с гликопротеином CD4 лимфоцитов. В компании говорят, что такие антитела обладают широким спектром действия, то есть должны работать против большинства штаммов ВИЧ. Это может помочь преодолеть проблему частых мутаций вируса.
Ранее мы писали, что Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID.