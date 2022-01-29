Moderna проводить клінічні випробування вакцини від ВІЛ

Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини від ВІЛ на основі мРНК. У дослідженнях візьмуть участь 56 осіб, в яких оцінять як переносимість вакцини, так і імунну відповідь.

Вчені відзначають, що вакцини від ВІЛ поки не дуже добре справляються зі своїм завданням: в доклінічних і клінічних випробуваннях експериментальні препарати зазнали невдачі. Найвищу ефективність -30 відсотків показала комбінація векторної вакцини з пептидною вакциною, клінічні випробування якої проходили в Таїланді.

У новому препараті Moderna мРНК кодує імуноген eOD-GT8 60mer, на який виробляються антитіла проти однієї з ділянок білка Env ВІЛ. За допомогою цієї ділянки вірус зв'язується з глікопротеїном CD4 лімфоцитів. У компанії кажуть, що такі антитіла мають широкий спектр дії, тобто повинні працювати проти більшості штамів ВІЛ. Це може допомогти подолати проблему частих мутацій вірусу.