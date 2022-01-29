ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Moderna проводить клінічні випробування вакцини від ВІЛ

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 05:28
Moderna проводить клінічні випробування вакцини від ВІЛ Фото: Moderna проводить клінічні випробування вакцини від ВІЛ (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини від ВІЛ на основі мРНК. У дослідженнях візьмуть участь 56 осіб, в яких оцінять як переносимість вакцини, так і імунну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N+1.

Вчені відзначають, що вакцини від ВІЛ поки не дуже добре справляються зі своїм завданням: в доклінічних і клінічних випробуваннях експериментальні препарати зазнали невдачі. Найвищу ефективність -30 відсотків показала комбінація векторної вакцини з пептидною вакциною, клінічні випробування якої проходили в Таїланді.

У новому препараті Moderna мРНК кодує імуноген eOD-GT8 60mer, на який виробляються антитіла проти однієї з ділянок білка Env ВІЛ. За допомогою цієї ділянки вірус зв'язується з глікопротеїном CD4 лімфоцитів. У компанії кажуть, що такі антитіла мають широкий спектр дії, тобто повинні працювати проти більшості штамів ВІЛ. Це може допомогти подолати проблему частих мутацій вірусу.

Раніше ми писали, що Moderna створить єдину вакцину від грипу та COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Вакцинація
NEWS
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники